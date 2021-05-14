تيسلا تتوقف عن قبول بيتكوين لشراء السيارات

توقفت شركة تيسلا عن قبول عملة بيتكوين المشفرة بصفتها طريقة للدفع مقابل سياراتها خوفًا من أنها تسهم في زيادة استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك وفقًا لبيان الرئيس التنفيذي ايلون ماسك عبر منصة تويتر.

وكانت الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية قد بدأت لتوها بقبول عملة بيتكوين في أواخر شهر مارس.

وقال ماسك أيضًا: إن تيسلا لن تبيع بعد الآن أيًا من مخزون بيتكوين لديها البالغ قيمته 1.5 مليار دولار الذي اشترته في وقت سابق من هذا العام.

وباعت تيسلا بعضًا من عملة بيتكوين في الربع الأول من عام 2021، الأمر الذي ساعد في تدعيم أرقام أرباح الشركة الفصلية.

وتقول تيسلا: إنها تستأنف قبول بيتكوين (وتفكر في بيع المزيد منها) بمجرد أن تنتقل عملية تعدين بيتكوين إلى طاقة أكثر استدامة، وفقًا للبيان.

وتدرس الشركة أيضًا العملات المشفرة الأخرى التي تستخدم أقل من 1 في المئة من طاقة معاملات بيتكوين، ولا يشير موقع تيسلا الآن إلى أنه يقبل بيتكوين للمعاملات.

وجاء في بيان ماسك: تعتبر العملات المشفرة فكرة جيدة على العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلًا واعدًا، ولكن هذا لا يمكن أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة.

وتستخدم بيتكوين الكثير من الكهرباء سنويًا مثل هولندا، وفقًا لأحد التقديرات، وتأتي كل هذه الطاقة ببصمة كربونية ضخمة.

ولا يوجد حل بسيط لأن تقنية إثبات العمل PoW التي بنيت عليها العملة المشفرة غير فعالة في استخدام الطاقة عن قصد.

ويتعارض ذلك مع مهمة شركة تيسلا لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة.

وروج ماسك لعملة مشفرة أخرى، وهي Dogecoin، التي لم تستثمر فيها تيسلا، والتي أطلق عليها ماسك لقب عملته المشفرة المفضلة وعملة الشعب، وقد انخفضت قيمتها بعد ظهور ماسك في برنامج Saturday Night Live.

ويحاول ماسك الترويج لهذه العملة مرة أخرى عبر تغريدة جديدة تتحدث عن التحسينات الواعدة في Dogecoin.

وزادت تغريداته من التكهنات بأن Dogecoin يمكن أن يكون له استخدام في المستقبل، وأفادت Coinbase بأن قيمتها ارتفعت بنسبة 18 في المئة، قبل أن تنخفض مرة أخرى.

وبشكل مشابه لعملة بيتكوين، فإن Dogecoin تعتمد على تقنية إثبات العمل PoW الأقل كفاءة، وتتوفر عملات رقمية أكثر كفاءة، لكن هذا لم يمنع المضاربين من مطاردة حلم الثراء السريع من خلال Dogecoin.

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