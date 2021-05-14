أمازون تعلن عن تحديثات لأجهزة Echo Show

حدثت شركة أمازون عدد قليل من المنتجات في خط Echo الخاص بها، Echo Show 8 و Echo Show 5، إلى جانب إضافة إصدار Kids Edition من Echo Show 5.

وتمثل الكاميرا الميزة الجديدة الكبيرة في كلا الطرازين، لكن الترقية الأكثر أهمية تكمن في Echo Show 8 الأكبر حجمًا الذي يحتوي الآن على مستشعر بدقة 13 ميجابكسل، والذي تجده نفسه في Echo Show 10.

وبدلاً من تحريك الشاشة للإشارة إليك كما تفعل في Echo Show 10، فإن Echo Show 8 يوفر نطاقًا أوسع لمجال الرؤية 110 درجة لمتابعتك أثناء تنقلك في جميع أنحاء الغرفة.

ويستخدم الجهاز تقنية التحريك والإمالة الافتراضية، مثل Portal من شركة فيسبوك، وهي ميزة مفيدة إذا كنت ترغب في التنقل قليلاً أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

وتقول أمازون: إن هناك معالجًا جديدًا ثماني النواة داخل Echo Show 8 لتشغيل هذه الميزة ومكبرات صوت ستريو مزدوجة، إلى جانب شاشة ملونة قابلة للتكيف توازي الإضاءة المحيطة في الغرفة.

كما تشمل الميزات استخدام الكاميرا لاكتشاف دخول إلى غرفة أو مغادرتها، مثل تشغيل الأضواء أو إيقاف تشغيلها.

ويمكن لأليكسا أيضًا تنشيط الإجراءات الروتينية عندما يسمع أصواتًا معينة، مثل نباح كلب أو سعال شخص ما.

وتؤكد أمازون على أن هذه ميزة اختيارية فقط، وتتطلب من المستخدمين إدخال يدوي لرمز أثناء الإعداد للتأكد من الرغبة في تشغيلها، كما يقوم الجهاز باكتشاف الشكل البشري محليًا.

وتسمح أمازون أيضًا لجميع أجهزة Echo Show 8 و Echo Show 5 بتشغيل وضع أمان أليكسا، بحيث يمكنك عرض الكاميرات عن بُعد من هاتفك.

ويحصل Echo Show 8 على تأثيرات الواقع المعزز الجديدة لخدمة الدردشة المرئية من أمازون، بما في ذلك ردود الفعل، مثل ملء الشاشة بالقلوب أو تعيين خلفيات افتراضية مخصصة.

أما بالنسبة إلى Echo Show 5 الأصغر والأكثر شيوعًا، فإن الترقيات تجلب دقة كاميرا مضاعفة، من واحد ميجابكسل إلى اثنين.

وصممت أمازون نسخة من Echo Show 5 للأطفال، ويحتوي الجهاز على سمات شاشة رئيسية ملائمة للأطفال، واشتراك لمدة عام في Amazon Kids Plus مع ضمان لمدة عامين ضد أي ضرر.

ويجب أن تكون جميع الإصدارات الثلاثة من Echo Show متاحة للطلب على الفور، لكن الشحن قد يستغرق بضعة أسابيع حتى شهر يونيو.

وخفضت أمازون سعر Echo Show 5 الجديد بمقدار 5 دولارات ليصبح 85 دولار، بينما بقي سعر Echo Show 8 عند 130 دولار، في حين يباع Echo Show Kids 5 مقابل 95 دولار.

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