Bose صنعت مساعدات سمعية لا تتطلب زيارة الطبيب

أعلنت شركة Bose أنها تبدأ ببيع الأجهزة المساعدة على السمع SoundControl للمستهلكين بشكل مباشر بالنسبة للبالغين الذين يعانون من ضعف سمع خفيف إلى متوسط ​​في 18 مايو.

وتكلف SoundControl نحو 850 دولار، وتبيعها Bose مباشرةً في خمس ولايات – ماساتشوستس ومونتانا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وتكساس – قبل أن تصبح متاحة على المستوى الوطني.

ومن المفترض أن تكون المعينات السمعية مناسبة ويتحكم فيها مرتديها دون الحاجة إلى رؤية أخصائي سمع لإجراء اختبار سمعي وتركيب احترافي.

وتستخدم SoundControl بطاريات المعينات السمعية القياسية التي تقول Bose: إنها تستمر حتى أربعة أيام إذا استخدمت 14 ساعة في اليوم.

ويمكن ضبط مستوى الصوت وأنماط بيئات الاستماع المختلفة سابقًا عبر تطبيق Bose Hear لأجهزة أندرويد و iOS.

وهناك ميزة التركيز بإعدادات مختلفة، بما في ذلك إعداد لترشيح الضوضاء في الغرف المزدحمة والإعداد الذي يسمح لجميع الأصوات بالوصول أثناء المشي خارج المنزل أو حوله.

وقالت Bose: يعاني ما يقرب من 48 مليون شخص من درجة معينة من فقدان السمع الذي يؤثر في حياتهم في الولايات المتحدة وحدها، ولكن تكلفة العلاج وتعقيده أصبحا عوائق رئيسية أمام الحصول على المساعدة.

ويمكن أن تكلف المعينات السمعية التي تصرف بوصفة طبية عدة آلاف من الدولارات ونادرًا ما يغطيها التأمين بالكامل.

وتُباع منتجات تضخيم الصوت الشخصي الأقل تكلفة في المتاجر، ولكنها ليست فعالة أو قابلة للتعديل مثل المعينات السمعية، ولا تنظمها إدارة الغذاء والدواء.

وتعد المعينات السمعية SoundControl هي الأولى التي تصرح بها إدارة الأغذية والعقاقير FDA للاستخدام دون مساعدة من مقدم الرعاية الصحية.

وتمت الموافقة على تصميم قديم للمعينات السمعية من Bose مع تقنية ملائمة ذاتيًا من إدارة الغذاء والدواء من خلال تصنيف De Novo في عام 2018، مما يعني أنه منتج منخفض المخاطر، ولا توجد أجهزة مباشرة إلى المستهلك مثلها في السوق.

وكان هذا التصميم يحتوي على رباط للرقبة وبطارية قابلة لإعادة الشحن، ولكن تم إيقافه العام الماضي.

ويبدو التصميم الجديد أشبه بالمعينات السمعية التقليدية، حيث يوجد جهاز استقبال خلف الأذن وطرف صغير يوضع في قناة الأذن، وتمت الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي.

مواضيع تهم القارئ





