يوتيوب تدفع 100 مليون دولار مقابل استخدام Shorts

تخطط منصة يوتيوب لدفع 100 مليون دولار لصناع المحتوى الذين يستخدمون ميزة Shorts المنافسة لفيديوهات منصة تيك توك على مدار العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في الشهر الماضي: يمكن لأي شخص مشاهدة مقاطع الفيديو، وتحصد Shorts أكثر من 6.5 مليارات مشاهدة يوميًا.

وتهدف المنصة المملوكة لشركة جوجل إلى تشجيع صناع المحتوى على اختيار الخدمة الجديدة ونشرها باستمرار، التي لا تمنح صناع المحتوى طريقة مضمنة لكسب المال بطريقة أخرى.

وما يزال من غير المعروف بالضبط المبلغ الذي يمكن أن يكسبه صناع المحتوى.

وتقول منصة يوتيوب: إنها تتواصل مع صناع المحتوى على أساس شهري، وتبحث عن الأشخاص الذين يتمتعون بأكبر قدر من التفاعل والمشاهدة.

وتوضح يوتيوب أن الآلاف من صناع المحتوى يمكن أن يتقاضوا رواتبهم شهريًا، وأي شخص ينشر فيديوهات Shorts يكون مؤهلاً لذلك.

ولكن التحذير الوحيد هو أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم يجب أن تكون ذات محتوى أصلي، وتلتزم بإرشادات المجتمع.

وبدأت المنصة المملوكة لشركة جوجل بإطلاق Shorts في الولايات المتحدة في شهر مارس.

وتظهر مقاطع فيديو Shorts في تطبيق يوتيوب للأجهزة المحمولة، ويمكنك التمرير سريعًا من واحد إلى التالي ضمن خلاصة بوضع ملء الشاشة لا نهاية لها مثل تيك توك أو Reels من إنستاجرام أو Spotlight من سناب شات.

واتبعت شركات أخرى النهج نفسه لتشجيع صناع المحتوى على الالتزام بمنصتها، حيث أطلقت تيك توك صندوقًا لصناع المحتوى بقيمة 200 مليون دولار في شهر يوليو 2020، ودفع سناب شات مليون دولار يوميًا لفترة من الوقت بعد إطلاق Spotlight في شهر نوفمبر 2020.

وتتوفر الدفعات في البداية ضمن الولايات المتحدة والهند، حيث تم إطلاق Shorts، ولكن يوتيوب تخطط لتوسيع مدى توفر الدفعات أثناء طرح الخدمة في المزيد من المناطق.

وكتبت مديرة تمكين الشراكة العالمية لميزة Shorts: هذه هي الخطوة الأولى في رحلتنا لبناء نموذج طويل الأجل لتحقيق الدخل من Shorts، وهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا، وتستغرق منا بعض الوقت لفهمها بشكل صحيح، ونحن نعمل بنشاط على ذلك، ونأخذ التعليقات التي تم جمعها من مجتمعنا للمساعدة في تطوير برنامج طويل المدى مصمم خصيصًا لفيديوهات Shorts.

ولا يوجد تاريخ محدد حتى الآن للموعد الذي تبدأ فيه المنصة بتقديم الدفعات، وتقول يوتيوب: إن الصندوق يستمر من بدايته هذا العام وحتى وقت ما في عام 2022.

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