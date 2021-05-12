فولكس فاجن تختبر شاحنتها الذاتية القيادة هذا الصيف

أعلنت شركة فولكس فاجن عن بدء اختبار شاحنتها الجديدة الذاتية القيادة في ألمانيا هذا الصيف، وتهدف الشركة الألمانية إلى إطلاق خدمة التوصيل التجاري في ألمانيا بحلول عام 2025.

وتستخدم شاحنات ID Buzz الكهربائية الخاصة بشركة صناعة السيارات الألمانية الأجهزة والبرامج التي طورتها Argo AI، وهي شركة ناشئة يقع مقرها في بيتسبرغ تدعمها فورد وفولكس فاجن.

وعقد المسؤولون التنفيذيون من فولكس فاجن و Argo AI مؤتمراً صحفياً هذا الأسبوع لتقديم تحديث حول الشراكة، التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في عام 2019 كامتداد لتحالف فولكس فاجن العالمي مع فورد.

وقدم المؤتمر نظرة على الجدول الزمني لإطلاق الخدمة المدرة للدخل باستخدام مركبات فولكس فاجن وتقنية Argo AI للقيادة الذاتية.

وقالت شركة Argo AI: إنها تطلق الجيل الخامس من تقنية القيادة الذاتية الخاصة بها باستخدام ID Buzz، وهي النسخة الكهربائية من الميكروباص الشهير الخاص بصانع السيارات.

وطورت Argo وفولكس فاجن في وقت سابق من هذا العام نموذجًا أوليًا لشاحنة صغيرة باستخدام منصة السيارة الكهربائية MEB التابعة للشركة الألمانية داخل جسم VW T6 Transporter وتقنية Argo AI، بما في ذلك أجهزة استشعار LIDAR والرادار والكاميرات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن برنامج Argo AI السيارة من رؤية بيئتها، والتخطيط لخطواتها التالية، والتنبؤ بحركات المركبات الأخرى والمشاة على الطريق.

ويسمح هذا، إلى جانب مجموعة أجهزة الاستشعار من Argo AI، بالقيادة الذاتية بسرعات منخفضة وعالية.

وقالت فولكس فاجن: إنها تخطط لوضع الشاحنات في الخدمة كأسطول لخدمات النقل التشاركي تحت إدارة شركتها الفرعية Moia.

وتدير Moia منذ عام 2017 أسطولًا من المركبات الكهربائية كجزء من خدمة النقل التشاركي في هامبورغ، حيث خدمت 3 ملايين عميل حتى الآن.

وشهدت صناعة المركبات الكهربائية توطيدًا سريعًا خلال العام الماضي، حيث تم الاستحواذ على العديد من الشركات أو الاندماج مع شركات أخرى، وذلك لإبقاء الشركات مستمرة في مواجهة الجداول الزمنية المطولة والتكاليف التشغيلية الباهظة مع توقعات قليلة لتوليد الإيرادات على المدى القريب.

ويُنظر إلى سيارات الأجرة الآلية على أنها أبعد مما تتوقعه معظم الشركات، وتقول فولكس فاجن: إنها ما تزال متفائلة بشأن قدرتها على الوصول خلال الموعد المستهدف.

مواضيع تهم القارئ





