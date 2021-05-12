سوبارو تشوق لسيارتها الكهربائية الأولى Solterra

أصدرت شركة سوبارو صورًا تشويقية لسيارتها الكهربائية الأولى، التي تطلق عليها اسم Solterra.

وعندما يتعلق الأمر بالكهرباء، فإن سوبارو تأخذ الأمور ببطء، حيث لم تطلق شركة صناعة السيارات اليابانية بعد سيارة تعمل بالكهرباء بالكامل في السوق، ولكن من الواضح أن هذا على وشك التغيير.

ومن المفترض وصول هذه السيارة الكهربائية إلى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان في عام 2022.

ويتم تشغيلها بواسطة منصة السيارات الكهربائية التي شاركت سوبارو في تطويرها مع زميلتها اليابانية لصناعة السيارات تويوتا.

وبأسلوب تشويقي حقيقي، فإن الصور لا تظهر الكثير من التفاصيل، لكنها تكشف أن Solterra EV تبدو تقريبًا مشابهة لسيارات SUV الأخرى من سوبارو، وذلك بالرغم من أنها تبدو أصغر.

ولا يوجد في الوقت الحالي معلومات بشأن الأسعار والمواصفات، كما من غير المعروف ما إذا كانت سوبارو قد تستخدم Solterra كفرصة لتحديث طريقة التصميمات الداخلية للسيارة كما هو الحال مع العديد من صانعي السيارات الآخرين مع سياراتهم الكهربائية الأولى.

وأوضحت سوبارو أن الاسم تم إنشاؤه باستخدام الكلمات اللاتينية التي تعني الشمس والأرض، وذلك لتمثيل التزام الشركة بتقديم قدرات سيارات الدفع الرباعي التقليدية في حزمة صديقة للبيئة.

ومن المؤكد أن Solterra أكثر قبولًا من BZ4X، وهو اسم أول سيارة دفع رباعي من تويوتا تبنيها عبر هذه المنصة المشتركة مع سوبارو.

ومن المقرر أيضًا طرح BZ4X في عام 2022، ويتم بناؤه عبر هذه المنصة المشتركة، التي تسميها تويوتا e-TNGA وتسميها سوبارو e-Subaru.

وقالت الشركات: إن المركبات المبنية عبر هذه المنصة تستفيد من خبرة سوبارو في صنع أنظمة الدفع الرباعي وسنوات تويوتا في تطوير تقنية البطاريات لسياراتها الهجينة.

وجنباً إلى جنب مع شركة تويوتا، فقد تجنبت سوبارو إجراء انتقال باهظ التكلفة إلى السيارات الكهربائية خلال الوقت الذي انتقلت فيه معظم شركات صناعة السيارات الأخرى.

وقال البيان: من أجل إنشاء منصة e-SUBARU العالمية الجديدة تمامًا، عمل مهندسو سوبارو على الجمع بين قدرة العلامة التجارية على الدفع الرباعي وديناميكيات القيادة الفائقة والسلامة السلبية الرائدة عالميًا لبناء منصة السيارات الكهربائية المتعددة الاستخدامات والمخصصة.

وأضاف: النتيجة هي سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل متطورة تقنيًا وهي أيضًا سيارة دفع رباعي قوية ومتينة من سوبارو، وتنضم Solterra إلى مجموعة سيارات الدفع الرباعي الحائزة على جوائز من سوبارو، بما في ذلك Outback و Forester و Crosstrek و Crosstrek الهجينة.

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