جوجل تساعد مدرب إنجلترا في اختيار فريقه

تساعد شركة جوجل مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، في اختيار ومراقبة لاعبيه الواعدين، وذلك في ظل اقتراب موعد انطلاق أكبر بطولة أوروبية لكرة القدم.

وتتمثل إحدى أدواته الرئيسية في برنامج لأداء اللاعب تم تطويره بواسطة اتحاد كرة القدم والهيئة الإدارية لاتحاد كرة القدم في إنجلترا وشركة جوجل.

وتهدف المنصة إلى الجمع بين مصادر البيانات المتباينة في مكان واحد حتى يتمكن المدراء من تتبع مدى جودة أداء اللاعبين.

وقال ساوثغيت: لدينا لاعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني والدوري الإسباني في نهاية كل أسبوع، ونحتاج إلى أن نكون قادرين على الوصول إلى تلك اللقطات بأسرع ما يمكن، وأي بيانات يمكننا الحصول عليها من تلك المباريات أيضًا.

وتحتوي المنصة على آلاف الدقائق من مقاطع الفيديو والإحصائيات حول كل شيء، بدءًا من التمريرات المكتملة والتسديدات على الهدف، إلى الأخطاء التي تم الاعتراف بها والمسافة المقطوعة، مع بيانات قادمة من أمثال شركة التحليلات الرياضية Opta ومنصة التوظيف Scout7 وحتى BBC.

ويتعرض ساوثجيت لضغوط من الجماهير للحصول على نتيجة من فريقه الإنجليزي في بطولة أوروبا، التي تنطلق في روما يوم الجمعة 11 يونيو وتنتهي في ويمبلي أرينا بلندن يوم الأحد 11 يوليو.

ولم تفز إنجلترا بالبطولة سابقًا، ووصل الفريق إلى دور الأربعة في عام 1968 في إيطاليا ومرة ​​أخرى على أرضه في عام 1996، عندما خسر أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

وتتجاوز البيانات التي تم جمعها عن لاعبي إنجلترا إلى حد بعيد كيفية أدائهم على أرض الملعب وفي ملعب التدريب، كما يتم مراقبة نومهم وصحتهم العقلية.

وتحتوي منصة أداء اللاعب أيضًا على بيانات مسجلة عبر أجهزة صالة الألعاب الرياضية المتصلة بالإنترنت في ملعب تدريب الفريق بالقرب من برمنغهام.

وقال مدير المعلومات في الاتحاد الإنجليزي: إن المنصة المدعومة من جوجل توفر لساوثجيت ومدربي إنجلترا الآخرين رؤى جديدة نأمل أن تسمح لهم بالازدهار والفوز.

وأقر مدير المعلومات في الاتحاد الإنجليزي بوجود مزودين آخرين للحوسبة السحابية، مثل مايكروسوفت وأمازون و IBM، وقال: إن اتحاد كرة القدم يعتمد على بعضهم في منتجات مختلفة.

وأشاد بشركة جوجل لامتلاكها معايير مفتوحة ومرونة أكبر، حيث قال: تسمح لنا جوجل بالتعاون والاندماج مع تلك الخدمات السحابية الأخرى بشكل فعال.

وقال مدير المعلومات في الاتحاد الإنجليزي: إن منصة أداء اللاعبين في إنجلترا تم إنشاؤها بواسطة فريق صغير من المطورين في اتحاد كرة القدم بالاشتراك مع جوجل وشركات أخرى.

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