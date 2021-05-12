تيك توك تختبر التسوق داخل التطبيق لتحدي فيسبوك

تعمل منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية مع العلامات التجارية، بما في ذلك علامة الأزياء Hype، لاختبار المبيعات داخل التطبيق في أوروبا، وهي خطوة تكثف منافستها مع شركة فيسبوك وتزيد من ضبابية الخط الفاصل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق عبر الإنترنت.

وتأمل المنصة الشهيرة أن تكرر في الخارج نجاح نسختها الصينية Douyin، التي حققت 26 مليار دولار من معاملات التجارة الإلكترونية في عامها الأول من التشغيل.

وبدأت تيك توك العمل مع التجار في الأسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة، حول طرق بيع المنتجات مباشرة إلى ملايين المستخدمين داخل التطبيق.

وبينما قامت تيك توك بتشغيل حملات تسوق ترويجية في الماضي، فإن التجارب الحالية هي مقدمة لإطلاق أوسع لخدمة التجارة الإلكترونية العالمية.

ويتاح النموذج الأولي حتى الآن للمشاركين المختارين فقط، ولا يزال من غير معروف متى تبدأ الشركة الإطلاق الرسمي.

وتعرض واجهة متجر علامة Hype الموجود ضمن حساب تيك توك الخاص بها مجموعة من البضائع مع صور المنتج والأسعار.

وتتجه بايت دانس بقوة إلى ساحة التجارة الإلكترونية الصينية بقيمة 1.7 تريليون دولار على أمل إضافة قصة نمو هائلة أخرى إلى سجلها قبل الطرح العام الأولي.

وتهدف إلى التعامل مع أكثر من 185 مليار دولار من التجارة الإلكترونية سنويًا بحلول عام 2022، بالاعتماد على الوصول الذي تحظى به منصاتها للتواصل الاجتماعي تيك توك و Douyin.

وعلى عكس المنافسين الصينيين، علي بابا وتينسنت، فإن تطبيقات بايت دانس تتمتع بقاعدة جماهيرية عالمية واسعة ويريد الشريك المؤسس للشركة استخدام ذلك كنقطة انطلاق في لعبة التجارة عبر الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان: اختبرت تيك توك وتتعلم من خلال عروض وشراكات التجارة الإلكترونية، ونحن نستكشف باستمرار طرقًا جديدة لإضافة قيمة، ونقدم تحديثات بينما نستكشف هذه السبل المهمة لمجتمع المستخدمين والمبدعين والعلامات التجارية لدينا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتدافع فيه عمالقة التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم للاستيلاء على حصتهم من البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وهو قطاع يحقق مبيعات بقيمة 5 تريليونات دولار هذا العام، وفقًا لتوقعات eMarketer.

وقدمت فيسبوك في شهر مايو الماضي أدوات جديدة لتحسين تجربة التسوق عبر منصتها بالإضافة إلى تطبيق مشاركة الصور إنستاجرام.

وبدأت تيك توك باختبار التسوق عبر الإنترنت من خلال روابط ترويجية مع شركة Walmart وشركة التجارة الإلكترونية الكندية Shopify.

وعادةً ما تضع الشركات علامة على منتجاتها في المحتوى الاجتماعي لتيك توك، مع روابط توجه المشترين إلى مواقعهم الخاصة، لكن لا يزال المستخدمون من الناحية الفنية موجودون في تطبيق تيك توك.

وتتيح فيسبوك للتجار إما إعداد واجهات المتاجر داخل التطبيق أو توجيه المستخدمين إلى خدمات الجهات الخارجية.

مواضيع تهم القارئ





