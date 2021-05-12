إتش تي سي تكشف عن نظارة Vive Pro 2 بدقة 5K

كشفت شركة إتش تي سي النقاب عن Vive Pro 2، وهي تحديث لنظارة الواقع الافتراضي المتطورة التي تضيف مجموعة من التحسينات الصغيرة الجديرة بالاهتمام.

وتتنافس Vive مع Oculus على سوق الواقع الافتراضي، وبينما تتولى Oculus Quest 2 الجانب غير المكلف والصديق للمستهلك من الواقع الافتراضي، فإن Vive من إتش تي سي تتوجه نحو المستوى الاحترافي للواقع الافتراضي باستخدام نظارة Vive Pro 2.

وتمثل الشاشة الجديدة أكبر تغيير، حيث تقدم الآن دقة 5K (أو 2448×2448 بكسل لكل عين)، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومجال رؤية 120 درجة.

وبالمقارنة، فإن نظارة Vive Pro الأصلية الصادرة في عام 2018 تتميز بدقة تبلغ 2880×1600 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومجال رؤية 110 درجة، ويعني هذا أن عوالم الواقع الافتراضي تستحوذ على قدر أكبر من رؤيتك.

وتدعم Vive Pro 2 الجديدة أيضًا ضغط بث العرض، أو DSC، للمرة الأولى من نوعها في نظارة واقع افتراضي، ويمثل DSC معيارًا دون ضياع بصري في أغلب الأحيان في الشاشات المتطورة.

وتقول إتش تي سي: إن Vive Pro 2 تقدم ضبابية أقل للحركة، وتوضح الشركة أيضًا أن الخطوط المتداخلة التي يمكن ملاحظتها في العديد من نظارات الواقع الافتراضي القديمة، والمعروفة باسم تأثير باب الشاشة، تم التخلص منها.

وبغض النظر عن الشاشة، تتمتع Vive Pro 2 بالميزات المريحة المعتادة للنظارات المتطورة، بما في ذلك الأشرطة القابلة للتعديل، وأقراص التحجيم السريعة الضبط، والمسافة بين الحدقتين القابلة للتعديل IPD.

كما أن مكبرات الصوت المدمجة معتمدة من الصوت العالي الدقة مع الصوت المكاني الثلاثي الأبعاد، وتعمل النظارة مع السماعات الخارجية.

وتعمل Vive Pro 2 الجديدة أيضًا مع جميع ملحقات Vive SteamVR، بما في ذلك متتبعات Vive ومتتبع Vive Facial Tracker الجديد وأي وحدات تحكم SteamVR وغيرها من الملحقات.

ومن حيث التصميم، فإن Vive Pro 2 الجديدة تبدو أكثر أناقة وأصغر حجمًا من سابقتها.

وفي حال كنت ترغب بالترقية من نظارة Vive Pro الأصلية، فإن إتش تي سي تقدم عرضًا ترويجيًا خاصًا خلال فترة الطلب الأولي، حيث تبيع النظارة بمفردها (دون وحدات تحكم أو أجهزة تعقب خارجية) مقابل 749 دولار.

وبمجرد انتهاء هذا العرض الترويجي، يصبح سعر النظارة المستقلة 799 دولار.

وتتوفر Vive Pro 2 المجهز بالكامل، بما في ذلك Base Station 2.0 ووحدات التحكم، للشراء من 4 يونيو مقابل 1399 دولار.

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