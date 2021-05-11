MSI تكشف عن أجهزة محمولة مخصصة للألعاب

أعلنت شركة MSI عن مجموعتها الجديدة من أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بأحدث معالجات الجيل الحادي عشر من سلسلة Intel Core H ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 3080 المخصصة للألعاب وصناع المحتوى، بحيث تكون النماذج متاحة للشراء في 16 مايو.

وتشتهر MSI بأجهزة الحاسب المحمولة المتطورة المخصصة للألعاب، لكن الشركة بذلت عدة محاولات لتنويع محفظتها على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويعد Creator Z16 الجديد محاولته الأولى لدخول سوق الأجهزة المتميزة لصناع المحتوى، حيث يستهدف الجهاز العملاء الذين تسميهم MSI صراحة مستخدمي MacBook Pro.

وهناك نموذجان من Creator Z16 بسعر يبدأ من 2599 دولار، ويأتي كلاهما مع شاشة تعمل باللمس بمعدل تحديث 120 هرتز وبدقة +QHD.

وتعتبر نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 مفيدة للمصممين والفنانين أثناء التنقل لأنها توفر مساحة عمل عمودية أكبر من أجهزة الحاسب المحمولة التقليدية المخصصة للألعاب بنسبة 16:9.

ويأتي كلا النموذجين مع Nvidia GeForce RTX 3060 و 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويمكنك اختيار سعة التخزين البالغة 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، إلى جانب اختيار معالج Core i7-11800H أو Core i9-11900H.

كما أعلنت الشركة عن جهاز Creator M16 الذي يشتمل على شاشة بدقة +QHD، مع GeForce RTX 3050 Ti و Core i7.

وهناك جهاز Creator 17، الذي يتضمن شاشة Mini LED، إلى جانب Core i9 و GeForce RTX 3080.

ويحتوي كل من GE76 Raider و GE66 Raider الآن على معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر حتى Core i9 مع بطاقة رسومات تصل إلى RTX 3080 وشاشة بدقة QHD وبمعدل تحديث 240 هرتز، كما هو الحال مع GS76 و GS66 Stealth.

ويتضمن كل من GP76 Leopard و GP66 Leopard، وكذلك GL76 Pulse و GL66 Pulse (وهما تكملة لخط GL Leopard)، على رقاقات جديدة تصل إلى Core i7.

وأصدرت MSI خطين جديدين للألعاب، يطلق عليهما اسم Katana و Sword، وتقول الشركة: إن هذه الأجهزة تتميز بتصميم جديد تمامًا مستوحى من أعمال الرسام الياباني تسويوشي ناجانو Tsuyoshi Nagano.

ويمكن الحصول في الوقت الحالي على نماذج Sword بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت فقط، بينما تحتوي جميع نماذج Katana على 16 جيجابايت، وتبدأ نماذج Katana بسعر 999 دولار، في حين تبدأ نماذج Sword من 1099 دولار.

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