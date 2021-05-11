يوتيوب تطلق 4 أدوات جديدة لإنشاء فيديوهات Short

طرحت منصة يوتيوب أدوات الإنشاء داخل التطبيق لمقاطع فيديو Shorts لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، وتضيف أربع ميزات جديدة تمامًا.

وبعد إطلاق الإصدار التجريبي في شهر مارس، أصبحت Short الآن جاهزة للاستخدام بواسطة جميع المستخدمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويمكن لصناع المحتوى الأمريكيين استخدام كاميرا Shorts في تطبيق يوتيوب للأجهزة المحمولة من أجل تسجيل مقاطع صغيرة وتعديلها ونشرها.

وبالإضافة إلى أدوات الإنشاء الجديدة، تمت إضافة ميزات جديدة إلى كاميرا Shorts تمنح المستخدمين المزيد من خيارات التحرير.

تسجيلات 60 ثانية:

يمكن للمستخدمين عند تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام كاميرا Shorts التبديل بين مدة أقصاها 15 ثانية أو مدة أقصاها 60 ثانية، ويؤدي هذا إلى زيادة طول مقاطع فيديو Shorts عبر يوتيوب، التي تم تحديدها سابقًا في 15 ثانية.

ومع ذلك، عند تسجيل مقاطع فيديو Shorts مع الموسيقى من مكتبة يوتيوب، تظل مقاطع الفيديو محددة بـ 15 ثانية.

مرشحات فيديو Shorts:

ويمكن لصناع محتوى يوتيوب التبديل إلى مرشحات مختلفة في شاشات التسجيل والتحرير داخل كاميرا Shorts، وتتيح المرشحات للمستخدمين تلوين اللقطات الصحيحة أو تغيير شكل ومظهر الفيديو.

وتقول يوتيوب: هذه مجرد البداية، حيث يتم إطلاق مجموعة أكبر بكثير من المرشحات والتأثيرات على مدار العام.

التسميات التوضيحية:

تحاول المنصة تسهيل الوصول إلى فيديوهات Short، وتبعًا لذلك يمكن لصناع المحتوى الآن إضافة تسميات توضيحية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم بطريقتين مختلفتين.

ويمكن لصناع المحتوى إما السماح للمنصة بإضافة التسميات التوضيحية تلقائيًا، التي تستخدم تقنية تحويل الكلام إلى نص، أو يمكن لصناع المحتوى إضافة تسميات توضيحية خاصة بهم يدويًا.

وبالنظر إلى أن تقنية تحويل الكلام إلى نص بعيدة كل البعد عن المثالية، فإن القدرة على إضافة تسميات توضيحية يدوية يمكن أن تساعد في إزالة أي أخطاء.

ولدى المستخدمين خيار الاختيار بين التسميات التوضيحية اليدوية والتلقائية عند مشاهدة مقطع فيديو.

علامة تبويب Shorts في الصفحة الرئيسية:

يمكن للمستخدمين في تطبيق يوتيوب للأجهزة المحمولة استكشاف المزيد من محتوى Shorts عبر علامة تبويب جديدة في الجزء السفلي من الشاشة.

وتظهر علامة التبويب Shorts حيث كانت علامة التبويب استكشاف ذات مرة، ولا تتخلص المنصة من قسم استكشاف، بل تم نقله إلى أعلى الشاشة.

ويمكن من خلال هذا التحديث العثور على استكشاف باعتباره الموضوع الأول في الجزء العلوي من موجز الصفحة الرئيسية.

وتستمر ميزة استكشاف في كونها مكانًا يمكن للمستخدمين من خلاله اكتشاف المحتوى من صناع المحتوى الصاعدين والقادمين، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الشائعة والمواضيع الرائجة.

وقالت يوتيوب: إن ميزة استكشاف مناسبة بشكل طبيعي لأعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، التي تحتوي على مجموعة مختارة من الموضوعات المنظمة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المحتوى الذي قد يثير اهتمامهم.

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