سبوتيفاي تتيح لك مشاركة جزء معين من البودكاست

قدمت منصة سبوتيفاي المزيد من خيارات المشاركة الاجتماعية لتطبيقات أندرويد و iOS، بما في ذلك طريقة للاستماع إلى جزء معين من حلقة البودكاست من خلال مشاركة الطوابع الزمنية.

وكان المستخدمون في السابق قادرين على مشاركة رابط الحلقة الكاملة فقط، لكن أصبح بإمكانك الآن مشاركة حلقات البودكاست التي تبدأ بلحظة معينة.

وعند النقر على زر المشاركة، ترى خيار يتيح لك إنشاء رابط لوقت التشغيل الحالي، وبعد مشاركة الرابط، يمكن لأي شخص ينقر عليه البدء في الاستماع إلى البودكاست من المكان نفسه.

وتهدف سبوتيفاي من خلال هذه الميزة إلى إثارة المحادثات والمناقشات.

وفي حال ورود شيء مثير للاهتمام بشكل خاص تريد التحدث عنه مع أصدقائك، فسيكون من الأسهل توجيههم إلى جزء معين من الحلقة، مثلما قد تشارك جزء محدد من مقطع فيديو عبر يوتيوب.

وكانت المدونات الصوتية مجال نمو رئيسي لمنصة سبوتيفاي على مدار العامين الماضيين، ويستمع الآن ربع مستخدمي الشركة (نحو 89 مليون) إلى البودكاست عبر المنصة.

وتلعب المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي دورًا رئيسيًا في مساعدة الأشخاص في العثور على أشياء جديدة عبر سبوتيفاي، حيث يُنسب إليها نحو 40 في المئة من اكتشاف الموسيقى، وذلك وفقًا لاستطلاع أجري على المستخدمين.

وقد تسمح الميزة الجديدة بفعل شيء مشابه للبودكاست، وقد تشجع المزيد من المستخدمين على التسجيل في اشتراكات البودكاست أيضًا.

كما يمكن لمستخدمي المنصة الآن مشاركة الأغاني من خلال ميزة Canvas، التي تحول صفحات الأغاني الثابتة إلى عروض فنية للفيديو، عبر سناب شات بالإضافة إلى قصص إنستاجرام.

وكشفت المنصة عن قائمة مشاركة محدثة عبر الهاتف المحمول بتصميم أكثر وضوحًا وطريقة لمعاينة ما تشاركه وقائمة وجهة محسّنة.

ومن خلال معاينة Canvas التي تشاركها عبر سناب شات أو قصص إنستاجرام، فإن بإمكانك تصور كيفية تقديمها عبر قناتك الاجتماعية.

وكانت المشاركة الاجتماعية على مدار العام الماضي أكثر أهمية من أي وقت مضى في جمع الناس معًا ومساعدة الأصدقاء والعائلة والمعجبين على التواصل من بعيد.

ولجأ المستمعون إلى ميزات سبوتيفاي، بما في ذلك جلسة المجموعة وقوائم التشغيل التعاونية، لمشاركة ما يستمعون إليه وقضاء وقت ممتع.

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