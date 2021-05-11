أسوس تعلن عن Zephyrus M16 برقاقات Tiger Lake H

أعلنت شركة أسوس عن Zephyrus M16 الجديد، الذي يقترن بأحدث معالجات Tiger Lake-H من الجيل الحادي عشر القابلة للتكوين حتى Core i9-11900H.

وهناك أيضًا وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 3000 من Nvidia القابلة للتكوين حتى GeForce RTX 3070.

يحتوي الجهاز على شاشة بدقة QHD وبمعدل تحديث 165 هرتز مع نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 16:10 ودعم المزامنة التكيفية ووقت استجابة 3 ميلي ثانية.

ويعتبر من غير المعتاد رؤية نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 في أجهزة الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب، حيث إنها أكثر شيوعًا في أجهزة الأعمال والإنتاجية، وذلك بالنظر إلى المساحة الرأسية الإضافية التي توفرها.

وتأمل أسوس أن يساعد المظهر الجديد خط Zephyrus في الوصول إلى صناع المحتوى والعملاء الآخرين الذين يبحثون عن جهاز يمكنه العمل والإنتاجية بالإضافة إلى دعمه للألعاب.

وقال مدير التسويق التقني لأجهزة الحواسيب في الشركة: Zephyrus M16 يجلب أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب إلى جمهور لم يكن يفكر في أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب.

ويحتوي Zephyrus M16 على نسبة 94 في المئة من الشاشة إلى الجسم، مما يعني أنه يتضمن حافات أصغر مقارنة بحجمه من Dell XPS 15 وكذلك بالمقارنة مع أي حاسب محمول آخر للمستهلك في السوق.

وللمقارنة، فإن جهاز Razer Blade 15 يحتوي على نسبة تزيد قليلاً عن 80 في المئة من نسبة الشاشة إلى الجسم.

ويعد Zephyrus M16 الأغلى ثمنًا ضمن سلسلة G، وتسمح شريحة إنتل بوجود الميزات التي قد يقدرها صناع المحتوى، بما في ذلك Thunderbolt و Quick Sync بالإضافة إلى نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10.

وعملت إنتل بشكل وثيق مع أسوس لتزويد Zephyrus M16 بعدد من الميزات الحديثة، بما في ذلك Dolby Atmos audio مع برنامج تشغيل Smart Sound Technology من إنتل و MS Hybrid Mode.

وتعتقد شركة إنتل أن وحدات المعالجة المركزية توفر طاقة كافية للاستفادة من شاشة بدقة QHD مع معدل تحديث 165 هرتز.

وقالت إنتل: إن رقاقات Tiger Lake الجديدة أفضل في أعباء العمل المتعددة الخيوط وتتفوق على المنافسة بشأن عمر البطارية، وهو أمر مهم للجمهور المستهدف من Zephyrus M16.

ويأتي هذا الجهاز بهيكل يبلغ سمكه 19.9 ميليمتر بينما يزن 1.9 كيلوجرام، وهو خليفة Zephyrus M15 من العام الماضي.

ويقدم الحاسب لغة تصميم مماثلة للنماذج الحالية، بما في ذلك الثقوب المشكّلة باستخدام الحاسب الآلي على الغطاء مع فيلم موشوري تحته.

وعلى عكس نماذج Zephyrus الحالية من أسوس، فإن Zephyrus M16 يتميز بكاميرا ويب مدمجة، وتشمل الميزات البارزة الأخرى لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية RGB، ومفصل Ergolift الذي يمكنه فتح الشاشة حتى 180 درجة، ومركب حراري معدني سائل لضمان الأداء العالي حتى تحت الضغط، ونظام مكون من ست مكبرات مع تقنية Dolby Atmos، ومصفوفة ميكروفون ثلاثية الأبعاد ونظام ذكاء اصطناعي ثنائي الاتجاه لإلغاء الضوضاء.

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