مايكروسوفت تيمز يوفر عروضًا محسنة عبر ويندوز و macOS

بدأت شركة مايكروسوفت في شهر أبريل باختبار تكامل PowerPoint Live في مايكروسوفت تيمز لنظام ويندوز، الذي يتيح تجربة عرض تقديمي جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة عروض PowerPoint التقديمية على الفور مع الجمهور.

وكما هو متوقع، فإن هذه الميزة الجديدة تأتي أيضًا إلى macOS في شهر يونيو.

ومع PowerPoint Live، تأمل عملاقة البرمجيات في تمكين التكامل السلس بين مايكروسوفت تيمز و PowerPoint.

وتتطلع ميزة PowerPoint Live إلى التخلص من الكثير من متاعب إعداد العرض التقديمي باستخدام منصة مؤتمرات الفيديو من مايكروسوفت، حيث تعمل منتجات البرامج المختلفة الآن معًا بشكل أكثر سلاسة.

وبعد تفعيلها، لن يحتاج مستخدمو مايكروسوفت تيمز إلى تحميل ملفات PowerPoint (PPT) يدويًا ومشاركة شاشة الحاسب مع الجمهور، ويمكن بدلاً من ذلك للمقدم فتح تطبيق PowerPoint أو شاشة المشاركة الجديدة في مايكروسوفت تيمز.

وهناك طريقتان للوصول إلى PowerPoint Live، حيث يمكنك تشغيل PowerPoint والنقر فوق زر “Present in Teams” في الزاوية اليمنى العليا ليظهر المحتوى الخاص بك تلقائيًا في اجتماع مايكروسوفت تيمز النشط.

مع الإشارة إلى أن هذه الطريقة تعمل عندما تكون في اجتماع ويستخدم كلا التطبيقين حساب مايكروسوفت 365 نفسه.

كما يمكنك الوصول إلى PowerPoint Live عبر واجهة مستخدم مشاركة مايكروسوفت تيمز، وتحتاج إلى النقر فوق زر المشاركة واختيار ملف ضمن قسم PowerPoint Live.

وعند استخدام PowerPoint Live، فإن تجربة العرض التقديمي تكون سلسة ويمكنك مشاهدة كل من الدردشة والمحتوى الخاص بك في الوقت نفسه.

ولا تزال خارطة الطريق تنص على أنه يتم تمكين تكامل PowerPoint Live في شهر مايو، ولكن يبدو أن الخطة قد تغيرت.

وتخطط مايكروسوفت الآن لبدء طرح PowerPoint Live في أوائل شهر يونيو واستكمال الطرح بحلول نهاية الشهر، وقالت الشركة: نبدأ بطرح هذا في أوائل شهر يونيو ونتوقع الانتهاء من طرحه في أواخر شهر يونيو.

وبحسب مايكروسوفت، يجب على المستخدمين تلبية المتطلبات التالية لاستخدام تجربة العرض التقديمي الجديدة:

استخدم أحدث نسخة من تطبيق مايكروسوفت تيمز و PowerPoint عبر الحاسب.

تخزين العرض التقديمي عبر OneDrive for Business أو SharePoint.

الانضمام إلى اجتماع قبل النقر فوق زر “Present in Teams” في PowerPoint.

استخدم Office 365 E3/A3 أو Office 365 E5/A5 أو ترخيص Microsoft 365 للحكومة.

وتأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من كشف مايكروسوفت أن منصتها لمؤتمرات الفيديو تسجل جميع الاجتماعات تلقائيًا قريبًا، حيث يظهر تحذير في بداية المكالمة من أجل تنبيه المستخدمين بأن الاجتماع قيد التسجيل، على أن يكون التسجيل متاحًا للتنزيل والاستماع مرة أخرى بعد انتهاء المكالمة.

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