شركة SpaceX ترسل مهمة قمرية ممولة بواسطة Dogecoin

تخطط شركة SpaceX لإطلاق مهمة DOGE-1 إلى القمر في العام المقبل، ويتم دفع رسوم الرحلة بأكملها باستخدام العملة المشفرة Dogecoin، التي بدأت كمزحة في عام 2013.

ويعد DOGE-1 عبارة عن قمر صناعي مكعب الشكل يهدف إلى اكتساب الذكاء المكاني القمري باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار الموجودة على متنه.

ويتم إرساله ودفع ثمنه بواسطة شركة تدعى Geometric Energy، ويتم نقله عبر صاروخ Falcon 9 في الربع الأول من عام 2022.

وقال نائب رئيس المبيعات التجارية لشركة SpaceX في بيان صادر عن Geometric Energy: نحن متحمسون لإطلاق DOGE-1 إلى القمر، وتوضح هذه المهمة تطبيق العملة المشفرة خارج مدار الأرض وتضع الأساس للتجارة بين الكواكب.

ولا تزال تفاصيل المهمة غامضة في الوقت الحالي، لكن صاروخ Falcon 9 سوف يحمل القمر الصناعي البالغ وزنه 40 كيلوجرام في وقت مبكر من العام المقبل.

وجاء في البيان أن القمر الصناعي يحصل على معلومات عن الذكاء المكاني القمري من أجهزة الاستشعار والكاميرات المحمولة على متنه مع اتصالات وأنظمة حسابية متكاملة.

ومن غير الواضح ما يعنيه هذا على وجه التحديد، وذلك بالرغم من أنه يبدو أن الخطة تتعلق نوعًا من بمسح سطح القمر.

وتمثل Dogecoin عبارة عن عملة مشفرة بدأت باعتبارها مزحة وأصبحت الآن أكثر قيمة، وارتفعت قيمتها حديثًا بسبب التداول الكبير المرتبط بارتفاعها مما تسبب في تعطل تطبيق التداول Robinhood.

ويعتبر رائد الأعمال ايلون ماسك أكبر مؤيد للعملة الرقمية، حيث قام بالتغريد بشأنها مرات متعددة، مشيرًا إليها على أنها عملة الشعب.

وفي أيامها الأولى، كان هناك متسابق NASCAR برعاية Dogecoin، وبعد أقل من عقد من الزمان هناك قمر صناعي برعاية Dogecoin ذاهب إلى القمر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Geometric Energy: بعد التعامل رسميا مع Dogecoin لصفقة بهذا الحجم، عززت Geometric Energy وشركة SpaceX عملة Dogecoin كوحدة حساب للأعمال القمرية في قطاع الفضاء.

وأضاف البيان: أثبتت Dogecoin من خلال هذه الصفقة بالذات أنها عملة رقمية سريعة وموثوقة وآمنة من الناحية المشفرة، وهي متطورة بما يكفي لتعمل عندما لا تستطيع البنوك التقليدية تمويل مهمة القمر التجارية بالكامل، وتم اختيارها كوحدة حساب لجميع الأعمال القمرية بين شركة SpaceX وشركة Geometric Energy وتمثل سابقة للبعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ.

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