Discord تتوسع بسرعة إلى ما وراء الألعاب

منذ إطلاقها في عام 2015، سرعان ما أصبحت منصة Discord إحدى أفضل الأماكن التي يتجمع فيها لاعبي ألعاب الفيديو ويتواصلون عبر الإنترنت، وهي تنمو بسرعة.

ويقدر عدد مستخدمي ديسكورد النشطين شهريًا بأكثر من 140 مليون، ارتفاعًا من 56 مليونًا في نهاية عام 2019.

وتمتلك المنصة أيضًا 19 مليون خادم نشط أسبوعيًا، تشمل مجتمعات تحتوي على قنوات دردشة وصوت وفيديو متعددة.

وتقدم Discord بعض الميزات المتقدمة التي تجعل هذه الخوادم أقرب إلى المجتمعات عبر الإنترنت من غرف الدردشة البسيطة، بما في ذلك المحادثات الصوتية والمرئية في الوقت الفعلي والرموز التعبيرية المخصصة ومناصب مخصصة تميز المستخدمين.

وعلى عكس معظم تطبيقات المستهلك الاجتماعي، لا تكسب منصة ديسكورد الأموال من الإعلانات.

وتجني الشركة الناشئة الأموال بشكل أساسي من خلال Nitro، وهي خدمة تبيعها Discord مقابل 9.99 دولار شهريًا أو 99.99 دولار سنويًا تمنح المستخدمين ميزات إضافية، مثل الرموز التعبيرية المتحركة والفيديو العالي الدقة.

وبالرغم من إن منصة ديسكورد ترتبط عادةً باللاعبين عبر الإنترنت، إلا أن هناك عددًا متزايدًا من الأشخاص الذين يؤسسون وينضمون إلى مجتمعات Discord التي تركز على الاهتمامات إلى جانب الألعاب.

وتركز العديد من الخوادم اهتماماتها على أساس المناطق أو الرياضة أو الاستثمار، ومن بين المستخدمين، قال 70 في المئة: إنهم يستخدمون التطبيق للألعاب ولأغراض أخرى، التي ارتفعت من 30 في المئة في أوائل عام 2020.

وازدادت شهرة Discord في عالم الأعمال في شهر مارس عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مايكروسوفت كانت مهتمة بشراء المنصة مقابل 10 مليارات دولار على الأقل.

وبعد أن انتهت المحادثات مع مايكروسوفت، أعلنت ديسكورد حديثًا عن شراكة مع شركة سوني، التي حصلت على حصة أقلية في الشركة الناشئة.

وقال العديد من مديري خوادم Discord: إنهم لاحظوا زيادة طفيفة في مجتمعاتهم خلال العام الماضي حيث كان الناس يسعون للتواصل مع الآخرين.

ويمثل خادم San Francisco & Bay Area أحد الأمثلة على ذلك، ويضم هذا الخادم الآن أكثر من 2000 مستخدم، معظمهم من الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم على أنهم يعيشون في العديد من المدن المحيطة بخليج سان فرانسيسكو.

وكان الخادم موجودًا منذ نحو أربع سنوات، وقد بدأ بالبداية كفرع من مجتمع سان فرانسيسكو عبر موقع ريديت Reddit، كما قال المسؤول والمالك لخادم Discord.

لكن خادم Discord نما خلال العام الماضي كطريقة للناس للتواصل الاجتماعي، ويقدر المسؤول عن الخادم أنه ينفق ما يقرب من 80 دولار شهريًا لتشغيل الخادم.

ويتضمن ذلك الإعلان عن الخادم عبر Meetup.com كوسيلة لجلب المزيد من الأعضاء والدفع مقابل خدمة الاشتراك في Nitro.

وفيما يتعلق بالوظائف، فإن منصة سلاك Slack هي المنصة الأكثر تشابهًا مع Discord، حيث تعمل كلاهما كأماكن مغلقة حيث يمكن للمستخدمين التحدث مع بعضهم بعضًا عبر الرسائل النصية أو الصوتية أو المرئية من خلال غرف الدردشة المختلفة.

وبالنظر إلى أن المزيد من أجزاء الولايات المتحدة تبدأ بالانفتاح مرة أخرى، فقد يعود المزيد من الأشخاص إلى الأنشطة غير المتصلة بالإنترنت التي كانوا يقومون بها قبل الوباء، لكن مديري خوادم Discord يقولون: إنهم ليسوا قلقين بشأن التأثير الذي قد يحدث في مجتمعاتهم عبر الإنترنت.

وبالرغم من أن العديد من المجتمعات ضمن ديسكورد شهدت نموًا أثناء الحجر الصحي وعمليات الإغلاق، فإن المسؤولين عن هذه الخوادم على ثقة من أن المجتمعات التي أنشأوها تستمر في كونها مراكز للتواصل الاجتماعي.

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