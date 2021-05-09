أمازون تتعاون مع Tile لمواجهة AirTag من آبل

تعمل شركة أمازون على تعزيز شبكتها من الأجهزة المتصلة لمنافسة تقنيات مثل AirTag الجديدة من شركة آبل.

وأعلنت أمازون عن شراكتها مع Tile، وهي شركة تصنع أجهزة تعقب للأشياء المفقودة، وشركة Level، التي تصنع أقفالًا ذكية، من أجل استخدام هذه الأجهزة لتعزيز شبكة التتبع الخاصة بها على أساس تقنية البلوتوث والشبكة اللاسلكية.

ويمثل عدد الأجهزة عبر شبكة تتبع معينة مفتاحًا لدقتها، وهذا جزء من السبب الذي يجعل الكثيرين يعتقدون أن شبكة التتبع من آبل قوية جدًا لأنها تعتمد على أكثر من مليار جهاز آيفون وآيباد وماك للمساعدة في تتبع العناصر المفقودة.

وكانت Tile صريحة ضد دخول آبل إلى مساحة تتبع العناصر المفقودة، وأخبرت الكونجرس حديثًا أنها ومطوري التطبيقات الآخرين خائفون من سياسات آبل بشأن التطبيقات الخارجية وملحقات الأجهزة.

وتسمح شراكة أمازون لها بتعزيز شبكة التتبع الخاصة بها، المسماة Sidewalk، من خلال السماح لأجهزة Tile و Level بالاستفادة من شبكات البلوتوث التي أنشأتها الملايين من منتجات Echo الخاصة بها.

وتبدأ Tile بالعمل مع شبكة أمازون بدءًا من 14 يونيو.

وتم طرح Sidewalk في أواخر العام الماضي ووصفت بأنها خدمة مجانية لمشاركة الشبكة في جميع أنحاء الأحياء التي تستخدم أجهزة Echo كجسور لمشاركة جزء صغير من الشبكة اللاسلكية ذات النطاق الترددي المنخفض للمستخدمين مع أجهزة مثل أجهزة Echo وكاميرات Ring.

وتعمل أجهزة Tile مع Sidewalk من خلال دمج أجهزة Echo المتوافقة لتوسيع تغطية شبكة Tile بشكل أكبر، في محاولة لمساعدة المستخدمين على تحديد مكان المفاتيح والمحافظ والعناصر الأخرى بأمان.

وقالت أمازون: إن Sidewalk تعزز أيضًا تجربة Tile الموجودة في المنزل مع أليكسا، حيث يمكن للعملاء الطلب من أليكسا إيجاد العناصر المفقودة ليبدأ بعدها متتبع Tile في الرنين للإشارة إلى مكان العثور على العنصر المفقود.

وأضافت أمازون: المستخدمين الذين لديهم أجهزة Echo متعددة متصلة بشبكة Sidewalk قادرين على العثور على العناصر المفقودة حول منازلهم بشكل أسرع.

وتسمح شراكة Sidewalk الثانية مع Level للمستخدمين بالتحكم في الأقفال عبر تطبيقي Ring و Level دون الحاجة إلى التواجد في نطاق البلوتوث الخاص بأجهزتهم المحمولة.

وبدلاً من الاعتماد على اتصال البلوتوث الخاص بأجهزتهم المحمولة، يمكن لقفل Level الاتصال مباشرة بجهاز Ring Video Doorbell Pro المتوافق باستخدام اتصال البلوتوث الخاص بشبكة Sidewalk المشترك بين الجهازين فقط.

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