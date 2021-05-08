واتساب تتراجع مؤقتًا عن التهديد بحذف الحساب

قالت منصة واتساب في بيان جديد نُشر عبر موقعها الإلكتروني: إن المستخدمين لن يفقدوا أي وظائف إذا لم يوافقوا على سياسة الخصوصية الجديدة بحلول 15 مايو.

وأضافت: لن يتم حذف حسابات أي شخص أو يفقد وظائف واتساب في 15 مايو بسبب هذا التحديث.

ويختلف هذا عما قالته المنصة في الأصل في شهر فبراير، عندما حذرت من أن عدم قبول البنود الجديدة بحلول الموعد النهائي لشهر مايو يعني أن المستخدمين يفقدون وظائفهم.

وقالت الشركة في ذلك الوقت: لقد مددنا التاريخ الفعلي حتى 15 مايو، وإذا لم تقبل بحلول ذلك الوقت، فلن تحذف واتساب حسابك، ومع ذلك، لن تتمتع بالوظائف الكاملة حتى تقبلها، ويمكنك لفترة قصيرة تلقي المكالمات والإشعارات، لكنك لن تكون قادرًا على قراءة أو إرسال الرسائل من التطبيق.

وبالرغم من أن واتساب قد خففت التهديد بشأن الموعد النهائي لقبول السياسة الجديدة، إلا أنه لا يزال ساري المفعول.

وتظل التهديدات سارية المفعول اعتبارًا من 15 مايو للمستخدمين الجدد والأشخاص الذين قبلوا السياسة.

ويكمن الفرق في أن أي شخص لا يقبل السياسة الآن لن يفقد الوظائف الكاملة على الفور، وبدلاً من ذلك، يظهر له تذكير لقبول السياسة الجديدة.

ويتغير ذلك بعد عدة أسابيع عندما يصبح هذا التذكير بمثابة تذكير دائم، وفي هذه المرحلة، تصبح وظائف التطبيق محدودة.

وبالرغم من أن المستخدمين يظلون قادرين على الرد على المكالمات الواردة والرد على الرسائل من خلال النقر على الإشعارات، فلن يتمكنوا من الوصول إلى قائمة الدردشة القياسية من داخل التطبيق.

وبعد بضعة أسابيع إضافية، يفقد المستخدمون هذه الوظائف المحدودة تمامًا، وتقول واتساب: إنها تحذف عمومًا الحسابات غير النشطة بعد 120 يومًا.

وقال متحدث باسم واتساب: أمضينا الأشهر العديدة الماضية في تقديم المزيد من المعلومات حول تحديثنا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وفي ذلك الوقت، وافق غالبية الأشخاص الذين تلقوه على التحديث.

وأضاف: بالنسبة لأولئك الذين لم تتح لهم الفرصة بعد للقيام بذلك، لن يتم حذف حساباتهم أو فقدان وظائفهم في 15 مايو، ونستمر في تقديم تذكيرات إلى هؤلاء المستخدمين داخل واتساب في الأسابيع القادمة.

وواجهت سياسة الخصوصية الجديدة لواتساب رد فعل عنيفًا بسبب المخاوف من أنها تضعف تشفير خدمة الدردشة أو تسمح لها بمشاركة المزيد من بيانات المستخدمين الشخصية مع الشركة الأم فيسبوك.

ومع ذلك، فإن السياسة لا تغير حقيقة أن الرسائل الشخصية بين المستخدمين مشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أن كل مستلم فقط يمكنه قراءتها.

ويتعلق الأمر بدلاً من ذلك بالرسائل المرسلة إلى الشركات والأنشطة التجارية عبر واتساب، التي يتم تخزينها عبر خوادم فيسبوك، ويمكن استخدام بياناتها للإعلان.

وتشارك واتساب بعض بيانات المستخدم مع فيسبوك، مثل أرقام الهواتف، وقد فعلت ذلك منذ عام 2016.

مواضيع تهم القارئ





