هاتف اوبو القابل للطي قادم خلال الأشهر المقبلة

توضح التقارير الواردة من الصين أن هاتف اوبو القابل للطي قد يظهر للعلن خلال الأشهر المقبلة.

وتختار الشركة المملوكة لشركة BBK التصميم الصدفي بدلاً من التصميم الشبيه بالحاسب اللوحي المستخدم في سلسلة Galaxy Z Fold و Mix Fold.

وبدأ سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بالتوسع بعد عامين مع كون سامسونج الشركة الوحيدة التي تتمتع بحضور راسخ في هذا القطاع.

ويمكن أن تكون هواوي منافسًا قويًا في هذا المجال في حال لم تتعرض لحظر أمريكي، مما يجعل سلسلة Mate X أقل جاذبية للعملاء العالميين.

وكشفت موتورولا أيضًا عن هاتفين ذكيين قابلين للطي منذ عام 2019، لكن المواصفات لم تساعد الشركة في التغلب على سامسونج وأجهزتها القابلة للطي.

وبعد أن أصبحت التقنيات ناضجة الآن، بدأ المزيد والمزيد من المصنعين يدخلون في هذا القطاع.

وفي نهاية شهر مارس، كشفت شاومي النقاب عن هاتفها الذكي Mi Mix Fold، وها هي اوبو الصينية تحذو حذو الشركات الصينية الأخرى لدخول هذا القطاع.

وينضم هاتف اوبو القابل للطي الصدفي الجديد إلى سلسلة هواتف Motorola RAZ و Galaxy Z Flip، ويتميز بشاشة قابلة للطي بقياس 7 إنشات من الداخل.

ووفقًا للتقرير، يأتي هاتف اوبو الذكي القابل للطي بشاشة LTPO، وهي عبارة عن لوحة OLED أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من المعايير القديمة، وهو أمر مهم جدًا للأجهزة ذات الشكل الصغير.

ومن المرجح أن يكون هاتف اوبو الجديد أطول وأعرض من هواتف Galaxy Z Flip و Moto RAZR، مما قد يفسح المجال لبطارية تبلغ سعتها بين 3500 و 4000 ميلي أمبير.

وتعاني مثل هذه الأجهزة عادةً من مشكلة سعة البطارية، ويتعلق الأمر بشكل الهاتف وتصميمه.

وبصرف النظر عن الشاشة الداخلية البالغ قياسها 7 إنشات، تحتوي الواجهة الخارجية على شاشة ثانوية بحجم 2 إنش.

وتركز هذه الشاشة الثانوية على عرض التنبيهات السريعة والمكالمات الواردة والاستخدامات الأخرى ذات الصلة.

ومن المأمول أن تكون دقة هذه الشاشة كافية للسماح للمستخدمين باستخدامها كمحدد منظر لصور السيلفي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمستخدمين عند فتح هاتف اوبو القابل للطي التقاط صور السيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية.

وقد تكشف سامسونج عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 3 في شهر يوليو أو أغسطس من هذا العام، وتشير الشائعات إلى أن هاتف اوبو القابل للطي قد يظهر للمرة الأولى في الوقت نفسه تقريبًا أو قبل ذلك لمنافسة Galaxy Z Flip 3.

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