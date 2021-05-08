جوجل لديها طريقة للتحكم بألعاب Stadia عبر التلفاز بهاتفك

هناك في الوقت الحالي طريقة رسمية واحدة فقط لتشغيل خدمة بث ألعاب Stadia من شركة جوجل عبر تلفزيون بدقة 4K، وذلك عن طريق جهاز كروم كاست ألترا Chromecast Ultra، الذي يتصل بذراع تحكم Stadia الخاصة بالشركة عبر الشبكة اللاسلكية.

ويعاني اللاعبون بسبب ذلك ذلك جوجل لم تجلب Stadia بعد إلى جهاز كروم كاست الجديد والمحسّن Google Chromecast with Google TV، ولم تكن الإصدارات السابقة تدعم البلوتوث، مما يعني أن الطريقة الوحيدة لإقران ذراع التحكم هي عبر ربطها بخوادم جوجل السحابية.

لكن عملاقة البحث لديها الآن حل بديل، وذلك وفقًا لتقرير جديد، الذي يشير إلى أن هناك “وضع الجسر” الجديد المخفي في أحدث إصدار من تطبيق Stadia عبر أندرويد، الذي من المفترض أن يتيح لك إرسال إشارات ذراع التحكم من هاتفك.

ويتيح ذلك لك تشغيل Stadia باستخدام شاشة اللمس بهاتفك، أو حتى توصيل لوحة ألعاب أخرى بهاتفك، كما يمكنك استخدام هاتفك أيضًا لتغيير مستوى صوت التلفزيون.

وكانت ذراع التحكم الأصلية في Stadia بمثابة مشكلة بالنسبة للشركة منذ إطلاق Stadia في 19 نوفمبر 2019، لذلك لن يكون من المفاجئ إذا قررت جوجل المضي قدمًا في هذا الحل.

واستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتمكن المشترون من استخدام ذراع التحكم اللاسلكية من جوجل لاسلكيًا مع أي شيء باستثناء كروم كاست ألترا Chromecast Ultra، حيث لم تكن متصفحات الويب لسطح المكتب وهواتف أندرويد مدعومة في البداية، مما يعني أنه كان عليك توصيل كابل USB-C.

وكان دعم ذراع التحكم التابع لجهات خارجية قويًا جدًا على تلك المنصات الأخرى، مما أتاح لك مزامنة لوحة ألعاب بلاي ستيشن PlayStation أو اكس بوكس Xbox بسهولة للعب.

ومن غير المرجح أن تحتاج حتى إلى “وضع الجسر” الجديد هذا للعب Stadia عبر جهاز كروم كاست لعام 2020 Google Chromecast with Google TV لأنه يدعم ذراع التحكم بالبلوتوث.

وليس من الواضح إلى حد ما في الوقت الحالي مدى اهتمام جوجل بمنصة Stadia، خاصةً بعد أن أوقفت جميع استوديوهات الألعاب الداخلية في شهر فبراير.

كما فقدت المنصة منذ ذلك الحين رئيس المنتج وستة موظفين إضافيين على الأقل، إلى جانب صراعاتها الداخلية.

وعلى ما يبدو، كان على جوجل دفع عشرات الملايين من الدولارات للناشرين مقابل كل لعبة من أجل نقلها إلى Stadia.

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