أمازون تستفيد من تحديث iOS الأخير

يشهد نشاط إعلانات شركة أمازون ارتفاعًا كبيرًا، حيث نمت فئة الأعمال “الأخرى” الضخمة للشركة، التي تمثل بشكل أساسي (لكن ليس حصريًا) أرباح الإعلانات، بنسبة 77 في المئة في الربع الأول لتصل إلى 6.9 مليارات دولار أمريكي في الإيرادات.

وقد تضيف تغييرات الخصوصية الأخيرة التي أجرتها شركة آبل، التي تسهل على المستخدمين منع المعلنين من تتبعهم، مزيدًا من الوقود لنموها.

وتمتلك أمازون كمية هائلة من بيانات المستهلك المتعمقة، واعتبارًا من الشهر الماضي، قالت الشركة: إن لديها أكثر من 200 مليون عضو عالمي في برنامج برايم Prime.

ومع دخول تغييرات App Tracking Transparency من آبل حيز التنفيذ، فمن المرجح أن تصبح بيانات أمازون سلعة نادرة وقيمة لجهات التسويق.

وتعني تغييرات آبل أنه يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك بسهولة أكبر فيما يتعلق بالتتبع الذي يساعد المعلنين على استهداف الإعلانات أو قياس ما إذا كانت الإعلانات تعمل أم لا.

وبالرغم من أنه يتعين على أمازون أيضًا إظهار هذه المطالبة لعملائها، إلا أنها أقل أهمية بالنسبة لعملاقة التجارة الإلكترونية.

وعندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى خصائص أمازون، فإن الشركة لا تزال قادرة على تتبع ما يفعلونه في التطبيق، والإعلانات التي شاهدوها أو نقروا عليها أو اشتروها منها، بغض النظر عما إذا كان المستخدم قد اشترك أم لا.

ويرى الكثير في عالم التسوق أمازون وعروضها الإعلانية الغنية بالبيانات كطريقة موثوقة للاستمرار في الحصول على البيانات التي يعتمدون عليها لاستهداف الإعلانات وقياس الأداء.

وتعني العلاقة القوية التي تربط أمازون بالمستهلكين أنه لا يزال بإمكانها جمع النشاط عبر خدماتها المختلفة.

وإذا شاهد المتسوقون إعلانًا عبر برايم فيديو Prime Video وأجروا عملية شراء لاحقًا، فيجب أن تكون الشركة قادرة على تقديم تلك المعلومات للمسوقين.

وفي ظل هذا الوضع في السوق، تبدو أمازون مستعدة لمواصلة توسيع دورها في النظام البيئي للإعلانات والتحول إلى قوة إعلانية.

وبالرغم من أن الإعلانات تفقد الكثير من البيانات التي اعتمد عليها اللاعبون، إلا أن الشركات الكبيرة لا تزال لديها بيانات حول ما يفعله الأشخاص في خدماتها الخاصة.

ولن تواجه المنتجات الإعلانية التقليدية القديمة داخل أمازون أي تأثير، وبالنظر إلى أن المعلنين يستخدمون بيانات أمازون الخاصة، فإنهم يجذبون الأشخاص داخل مواقع الويب الخاصة بشركة التجارة الإلكترونية أو التطبيقات الخاصة بها.

وإذا قام شخص ما بتسجيل الدخول إلى تطبيق IMDb TV القادم، فيمكن استخدام هذه البيانات لأغراض تسويقية عبر التطبيق المملوك لأمازون، حتى إذا كان هذا المستخدم قد اختار عدم مشاركة معرف الإعلانات الخاص به عبر هاتفه.

ولا تقدم الشركة تفاصيل أرباح منتجاتها المتنوعة علنًا، لكن الخبراء يعتقدون أن عرض الإعلانات خارج الموقع يمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من نشاطها الإعلاني.

وتشير التقديرات إلى أن 89 في المئة من صافي عائدات الإعلانات الرقمية لشركة أمازون في الولايات المتحدة تأتي من إعلانات قنوات التجارة الإلكترونية، مما يعني أن الإعلانات عبر الموقع من المحتمل أن تشكل الغالبية العظمى.

وتعد حلول وسائط البيع بالتجزئة طريقة للحصول على المزيد من المعرفة في عالم يواجه فيه المعلنون صعوبة أكبر في تتبع المستهلكين عبر المواقع.

ويزدهر النشاط الإعلاني لعملاقة التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي بسبب الإعلانات القائمة على الشراء، وتلعب الشركة دورًا متزايدًا في زيادة الإعلانات التي تعتمد على العلامة التجارية أيضًا، مما قد يؤدي إلى تسريع النمو بشكل كبير.

وأشارت أمازون إلى أنها تعمق مبادراتها الإعلانية لعلامتها التجارية، وسلطت الضوء على الفرص المتاحة للمسوقين للاستفادة من منصاتها للبث Prime Video و IMDb TV و Twitch، وقالت: إن محتوى الفيديو المدعوم بالإعلانات يصل الآن إلى أكثر من 120 مليون مشاهد شهريًا.

ويعتقد المحللون أنه لن يمر وقت طويل قبل أن تكثف أمازون الإعلانات الصوتية أيضًا، حيث شوقت الشركة في الشهر الماضي بشأن تحركاتها القادمة في مساحة إعلانات البودكاست.

ويمكن للشركة الاستفادة من شرائها حديثًا لشركة البودكاست الناشئة Wondery وخدمة Amazon Music المدعومة بالإعلانات لزيادة إيرادات الإعلانات، وذلك من خلال السماح للعلامات التجارية بشراء الإعلانات جنبًا إلى جنب مع المحتوى الصوتي.

وتعمل أمازون أيضًا على زيادة الإعلان عن العلامة التجارية عبر منصتها للتجارة الإلكترونية من خلال عرض إعلانات الفيديو الدعائية في البحث، وهي أداة قيمة للشركات الصغيرة والكبيرة التي تبيع المنتجات عبر أمازون.

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