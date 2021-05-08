آبل: لا ينبغي اعتبار شهادة مايكروسوفت موثوقة

مع اقتراب الأسبوع الأول من محاكمة آبل و Epic Games، تخوض الشركة المصنعة لهواتف آيفون معركة ضد شركة مايكروسوفت، وهي إحدى شهود Epic Games.

وتتمحور المعركة حول شهادة نائبة رئيس شركة مايكروسوفت لتطوير أعمال اكس بوكس Xbox، التي صبت شهادتها بشأن أرباح بيع أجهزة اكس بوكس في صالح Epic Games.

وتطلب آبل الآن من القاضي نتيجة مصداقية سلبية، وهي في الأساس قرار مفاده أنه لا يمكن الوثوق بشهادة رايت بسبب المخالفات في إنتاج المستندات.

وفي إيداع جديد، حاججت آبل بأن بعض المستندات المشار إليها في شهادة رايت لم يتم تقديمها سابقًا، ويجب شطب الشهادة بأكملها.

وركز محامو آبل على ادعاء رايت بأن أجهزة اكس بوكس تم بيعها بسعر التكلفة من أجل دعم مبيعات الألعاب.

وأدلت رايت بشهادتها حول عدم الربحية المفترضة لأعمال المنصات في مايكروسوفت دون تقديم بيان الربح والخسارة من ملفاتها الذي كان من الممكن أن يثبت أو يدحض شهادتها، وذلك وفقًا لما ورد في إيداع آبل.

وحاولت آبل في هذا المجال سابقًا، إذ حاججت في شهر أبريل بأن شهادة رايت يجب شطبها من السجل بسبب إنتاج المستندات غير المنتظم في الأسابيع التي سبقت المحاكمة.

وتحاجج آبل الآن بأن رايت خرجت عن المعايير المحددة سابقًا لشهادتها، ويجب اعتبار شهادتها بأكملها غير موثوقة.

وقالت مايكروسوفت: كانت شهادة رايت ذات مصداقية وصريحة، وامتثلت الشركة لالتزاماتها بتزويد آبل بالمعلومات المطلوبة، ومن المخيب للآمال أن تحاول آبل صرف الانتباه عن مخاوف الصناعة المشروعة بشأن رفضها السماح ببث الألعاب عبر متجر تطبيقاتها.

ويمثل تحليل الربح والخسارة من مايكروسوفت لأجهزة اكس بوكس لب الموضوع، حيث دخلت آبل ومايكروسوفت في منافسة شديدة لعقود حتى الآن.

ونتيجة لذلك، لا تريد مايكروسوفت إعطاء آبل بيانات مالية حساسة حول اكس بوكس، وترى آبل أن بيان الأرباح والخسائر هو وسيلة للرد على مايكروسوفت لمشاركتها في معركة متجر التطبيقات.

ومثلت المستندات مشكلة منذ بداية المحاكمة، ومن المحتمل أن تستمر في كونها مشكلة طالما استمرت الإجراءات.

واتفق الجانبان مقدمًا على تحميل المعروضات إلى مجلد Box عام، لكن الاستخدام الفعلي لهذا المجلد كان فوضويًا.

وتم تحميل أكثر من 100 ملف مختلف إلى مجلد المعروضات العامة في اليوم الأول من الإجراءات، وجرى إقفال الكثير منها بعد أن كانت معروضة للجميع، وتتم إضافة المستندات كل يوم تقريبًا إلى الصندوق ومن ثم يتم سحبها.

ويتمثل جزء كبير من الصراع القانوني في تحديد المستندات التي يمكن استخدامها في المحاكمة وأي أجزاء من هذه المستندات يمكن حجبها لإخفاء الأسرار التجارية أو المعلومات الأخرى التي تفضل الشركات عدم الكشف عنها.

ويبدو أن مايكروسوفت عالقة الآن بين التخلي عن معلومات يمكن أن تساعد في المحكمة وإفشاء أسرار العمل لمنافس قديم.

وتريد مايكروسوفت أن تفوز Epic Games بهذه القضية، وهي مستعدة للتحدث عن ربحية اكس بوكس إذا كان ذلك يساعد في تحقيق ذلك، لكن التخلي عن هذه المعلومات في جلسة علنية قد يكون صعبًا جدًا.

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