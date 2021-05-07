جوجل تجعل مساعدها الصوتي أكثر فائدة للعائلة

أعلنت شركة جوجل عن بعض الميزات المحسّنة للعائلات بالنسبة لمساعدها الصوتي Google Assistant، بما في ذلك البث المحسّن والأجراس الجديدة وبعض القصص الجديدة التي يمكن قراءتها للأطفال.

ويوسع التحديث أداة البث التي كانت تقتصر في السابق على مكبرات الصوت الذكية وشاشات العرض عبر أجهزة آيفون وأندرويد.

ويتيح لك البث إرسال رسالة إلى جميع الأجهزة المتوافقة في وقت واحد عبر، ويمكنك إنشاء مجموعات لتحديد من تريد الوصول إليه.

وتسمح لك جوجل بإعداد مجموعة عائلية Family Broadcast لما يصل إلى ستة من أقاربك، ويتيح لك التوسع الذي تم الإعلان عنه حديثًا الوصول إلى هؤلاء الأعضاء عبر هواتفهم أيضًا.

ومثلما هو الحال مع مكبرات الصوت أو شاشة Nest، يمكن لجهة الاتصال الآن الرد على رسالتك من جهاز أندرويد أو آيفون.

وتعمل جوجل أيضًا على تحسين ميزة Family Bell التي تتيح لك ضبط إنذارات تشبه جرس المدرسة طوال اليوم.

وابتداءً من الآن، يمكنك جعل Family Bells ترن عبر أجهزة متعددة في منزلك مرة واحدة، بدلاً من جهاز واحد فقط.

وتضيف جوجل أيضًا تذكيرات جديدة إلى الميزة، التي تتيح لك إعداد تذكيرات متكررة لعائلتك.

كما حصلت الميزة على دعم لثماني لغات جديدة، بما في ذلك اليابانية والكورية والهندية والإيطالية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية.

ويوفر المساعد أيضًا محتوى تعليميًا، وتضيف جوجل إلى مكتبتها هذا الأسبوع قصص هاري بوتر بالشراكة مع Pottermore Publishing.

ويمكنك عبر شاشة ذكية أو جهاز أندرويد أن تطلب من المساعد “أخبرني قصة رياضة السحرة كويدتش” من أجل معرفة المزيد عن الرياضة الخيالية.

وتقول جوجل: إن المزيد من المحتوى من Wizarding World يأتي لاحقًا هذا العام.

وبالإضافة إلى الخيال، يحصل المساعد أيضًا على محتوى تاريخي جديد من سلسلة ?Who Was من شركة النشر Penguin Random House، بحيث يمكنك الاستماع إلى قصص عن شخصيات عامة تاريخية.

ويمكنك أيضًا لعب ألعاب جديدة، مثل هل أنت أذكى من طالب بالصف الخامس، عبر شاشات العرض الذكية التي تدعم المساعد.

وهناك أيضًا أغنيتان جديدتان حول تنظيف الأسنان، وقالت جوجل: إن الهدف منها مساعدة الأطفال على أداء مهامهم والقيام بالأعمال المنزلية.

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