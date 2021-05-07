إتش بي زودت EliteOne 800 G8 بتقنية تقليل الضوضاء

كشفت شركة إتش بي النقاب عن EliteOne 800 G8، وهو أحدث جهاز حاسب مكتبي من فئة الكل في واحد.

وتوضح الشركة أن EliteOne 800 G8 هو أول جهاز تجاري في العالم من فئة الكل في واحد يقدم الحد من الضوضاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والوعي بالوجود، وهي الميزات التي أدرجتها إتش بي في بعض أجهزة الحاسب المحمولة.

ويمكن لميزة الوعي بالوجود أن تقفل جهاز الحاسب تلقائيًا عندما تبتعد عنه وتنشيطه عند عودتك، كما يتميز النظام بالعديد من ميزات الأمان الأخرى، بما في ذلك دعم قفل الكابل.

ويتوفر الحاسب الجديد من إتش بي بشاشة بقياس 23.8 إنشًا أو 27 إنشًا تصل دقتها إلى 2560×1440 بكسل، وتدعم الشاشة الضوء الأزرق المنخفض، كما إنها مضادة للوهج.

ويحتوي الحاسب على كاميرا ويب اختيارية منبثقة مزدوجة بدقة 5 ميجابكسل مع نماذج توفر كاميرا الأشعة تحت الحمراء ومستشعر ToF الذي يمكنه تتبع المسافة.

وتتمتع الكاميرا بمجال رؤية واسع جدًا مقارنةً بكاميرات الويب العادية، ويمكنها استخدام التتبع الرقمي لتوسيطك في منتصف الإطار، والاقتصاص وفقًا لذلك.

وتستخدم الكاميرا ميزة الاكتشاف التلقائي للمشهد لضبط الإعدادات تلقائيًا حسب مستويات الإضاءة والظروف المحيطة في الغرفة.

وهناك ميزة الصوت الديناميكي لضبط صوت الكلام والموسيقى والأفلام للحد من ضوضاء الخلفية، مع ميزة مستوى الصوت الديناميكي، التي تضبط مستوى صوتك تلقائيًا بحيث يظل ثابتًا حتى عندما تقترب من الميكروفون أو تبتعد عنه.

وصممت إتش بي نظام التبريد لخفض ضوضاء المروحة أثناء إجراء المكالمات.

وزودت إتش بي الحاسب بنظام الحد من الضوضاء الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع القدرة على تحديد أكثر من 350 مليون نوع من الأصوات والضوضاء وتصفيتها.

ويدعم EliteOne 800 G8 ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة DDR4 3200 SDRAM و 6 تيرابايت من تخزين M.2 PCIe، بينما توجد فتحات توسعة للتخزين.

ويأتي الحاسب بمعالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، تصل إلى Core i9، مع خيار Intel UHD Graphics 730 أو Intel UHD Graphics 750.

وهناك ثلاثة منافذ USB-A ومنفذي USB-C و HDMI و DisplayPort و Ethernet مع دعم للبلوتوث ومعيار الشبكة اللاسلكية WiFi 6.

ومن المفترض أن يتوفر EliteOne 800 G8 في بعض المناطق هذا الشهر، ولا توجد معلومات بعد عن السعر.

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