مقاضاة سناب ممكنة بسبب دورها في حادث سيارة مميت

بحسب محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة، يمكن رفع دعوى قضائية ضد شركة سناب بسبب مرشح السرعة في تطبيق سناب شات الذي يقال: إنه يشجع على القيادة المتهورة، وذلك بالرغم من الحماية القانونية العامة للشبكات الاجتماعية.

وأحيت المحكمة قضية تم رفضها في عام 2020، وخلصت إلى أنه حتى إذا كان المستخدمون يستخدمون المرشح لعرض سرعات القيادة العالية، فإن الشركة قد تظل مسؤولة بشكل ضمني عن هذا السلوك.

وتم رفع القضية بعد أن تعرض مستخدم سناب شات لحادث مميت في عام 2017 أثناء استخدام المرشح، حيث كان يقود بسرعة أعلى من 190 كيلومتر في الساعة على أمل جذب الانتباه والاهتمام من المتابعين.

وأسفر الحادث عن مقتل السائق واثنين من الركاب.

ورفع اثنان من والدي الضحايا دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة القتل الخطأ، قائلين: إن الجمع بين نظام الإنجاز المبهم وفلتر السرعة حث المستخدمين على القيادة بسرعات غير آمنة.

وأوضح الوالدان أن العديد من المراهقين يعتقدون أنهم يحصلون على إنجاز سري بسرعات تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة.

وردت سناب بأنه لا يوجد مثل هذا الإنجاز وأنها كانت توفر الأداة للمستخدمين لنشر المحتوى الخاص بهم، وهو إجراء محمي في الغالب بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.

ولم تحكم المحكمة ما إذا كانت سناب مسؤولة، لكنها خلصت إلى أن الشركة ليست محمية هنا بموجب القسم 230، الذي يمنع مقاضاة المواقع والتطبيقات على ما ينشره المستخدمون، وذلك لأن هذه القضية لا تتعلق بما نشره شخص ما عبر سناب شات، بل تتعلق بتصميم التطبيق نفسه.

وقالت المحكمة: يجب معاملة سناب مثل أي شركة أخرى تصنع منتجًا يمكن أن يؤدي إلى إصابة المستهلكين أو إلحاق الضرر بهم، حيث صممت سناب بشكل لا جدال فيه نظام المكافآت في سناب شات ومرشح السرعة وجعلت تلك الجوانب متاحة للمستخدمين، ويستند هذا النوع من المطالبات إلى فرضية أن المصنعين ملزمون بممارسة العناية الواجبة في توريد المنتجات التي لا تشكل خطرًا غير معقول للإصابة أو الأذى للجمهور.

وتم رفع الدعوى القضائية ضد الشركة بسبب العواقب المتوقعة لتصميم سناب شات بطريقة تشجع السلوك الخطير.

وتوصلت محكمة أدنى إلى نتيجة مختلفة العام الماضي، وأشارت إلى أن سناب شات حذر المستخدمين من القيادة بسرعات عالية، وقالت: إن الدعوى القضائية كانت تحاول تحميل شركة سناب المسؤولية عن مستخدم يتصرف بشكل خطير وينشر عنه.

ويمتلك مرشح السرعة تاريخًا متناقضًا في المحاكم، حيث رفع سائق أوبر دعوى قضائية ضد الشركة بشكل منفصل في عام 2016 بعد اصطدامه بمستخدم سناب شات حاول الوصول إلى سرعة 160 كيلومتر في الساعة.

وفي هذه القضية، انحازت محكمة أدنى في البداية إلى جانب السائق، لكن محكمة الاستئناف في جورجيا نقضت القرار وقالت: إن مرشح سرعة سناب شات لم يكن مصممًا لتشجيع السرعة.

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