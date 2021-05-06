سناب تضع المبدعين أمام العلامات التجارية

كشفت شركة سناب عن مشروع جديد يسمى Creator Marketplace، الذي يسمح للمسوقين بالتواصل مع صناع العدسات من أجل التعاون بشأن الإعلانات.

ويمنح تطبيق سناب شات المؤثرين وخبراء الواقع المعزز الفرصة للدخول في شراكة مع الشركات بشأن المحتوى ذي العلامات التجارية والعدسات.

وتطرح الشركة Creator Marketplace الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر، ويتيح للشركات في البداية من الشراكة مع مجموعة مختارة من صناع المحتوى للواقع المعزز حتى نهاية العام.

ومن المفترض أن تتوسع الميزة لتشمل مجتمع المبدعين بالكامل – بخلاف أولئك الذين يعملون في الواقع المعزز – بحلول أوائل عام 2022.

وقالت الشركة: إن المعلنين سيكونون قادرين على الاستفادة من خبرة المبدعين داخل شبكة عدسة سناب لبناء إعلانات AR دون الحاجة إلى الدفع مقابل موارد إبداعية واسعة النطاق.

وتشير شبكة عدسة سناب إلى صناع الواقع المعزز الذين يعملون ضمن المنصة المجانية لسطح المكتب Lens Studio.

ويمكن للمعلنين البحث في السوق حسب الموقع أو اللغة أو التخصص أو فئة العدسة أو الميزانية.

ووفقًا لشركة سناب، فإن السوق الجديد يمنح العلامات التجارية فرصة التعاون مع المبدعين الذين يعرفون جيل سناب شات بشكل أفضل في الحملات الإعلانية والرعاية.

وقالت سناب: يمثل Creator Marketplace خطوتنا الأولى في بناء حل موسع ومنتج لإقران الشركات بالمبدعين، يمكن للمبدعين أنفسهم استخدام قاعدة البيانات لبناء أعمالهم الخاصة عبر سناب شات.

وتركز الشركة منذ فترة على تعويض أفضل المبدعين على أمل الاحتفاظ بالمواهب وسط منافسة شرسة من إنستاجرام وتيك توك.

ويوفر سناب شات طرقًا لصانعي العدسة للتواصل مع العلامات التجارية، وتقول الشركة: إنها لن تأخذ جزءًا من أي من هذه المعاملات.

واعتاد معظم الناس في الوقت الحالي على تصفح منشورات إنستاجرام الدعائية للأزياء السريعة ومنتجات العناية بالبشرة.

والجدير بالذكر أن سوق سناب الجديد يأتي بعد إعلان إنستاجرام عن مجموعتها الخاصة من أدوات كسب المال الجديدة للمؤثرين، بما في ذلك متاجر المبدعين، والتسويق بالعمولة وسوق المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.

وكشفت الشركة أنها أنشأت أكثر من 128 سلسلة أصلية مخصصة للأجهزة المحمولة، التي شاهدها أكثر من 85 في المئة من الجيل الذي خلف جيل الألفية في النصف الثاني من عام 2020.

وروجت الشركة لنمو ميزة أخرى تركز على صناع المحتوى، وهي Spotlight، التي تم إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي، ولديها اعتبارًا من شهر مارس نحو 125 مليون زائر.

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