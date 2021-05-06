جوجل تجعل أجهزة أندرويد اللوحية أكثر فائدة

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة عبر أجهزة أندرويد اللوحية تستهدف استهلاك الوسائط تسمى مساحة الترفيه Entertainment Space.

وبعد أن كانت أجهزة أندرويد اللوحية في حالة تراجع، جاء الوباء وجعلنا نهتم بها مرة أخرى.

ووفقًا لجوجل، فقد زاد عدد مستخدمي الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد في العام الماضي بنسبة 30 في المئة مقارنةً مع العام السابق.

ولجعل هذه الأجهزة أكثر فائدة، فإن الشركة تطرح ميزة Entertainment Space، التي تعمل كبوابة لجميع تطبيقات الوسائط التي قمت بتثبيتها.

وتمثل Entertainment Space مركزًا شاملًا يجمع بين مقاطع الفيديو (البرامج التلفزيونية والأفلام ويويتوب) والألعاب والكتب.

وعكفت جوجل على تطوير Entertainment Space على مدار عامين، وهي أحد أهم التغييرات التي طرأت على تجربة جهاز أندرويد اللوحي منذ فترة طويلة.

ويظهر قسم Entertainment Space على يسار الشاشة الرئيسية عبر الأجهزة اللوحية من Walmart بدءًا من هذا الشهر، ويتوسع عالميًا ليشمل أجهزة من لينوفو وشارب وغيرهما في وقت لاحق من العام.

ومن المفترض أن يصل تحديث في وقت لاحق من هذا العام لتوفير Entertainment Space لأولئك الذين يمتلكون حاليًا جهازًا لوحيًا يعمل بنظام أندرويد من إحدى العلامات التجارية الثلاث.

وقالت جوجل: هذه الميزة توفر الوقت وتجنبك الاضطرار إلى التنقل بين التطبيقات لمحاولة اكتشاف ما يجب فعله، سواء كان ذلك للمشاهدة أو اللعب أو القراءة.

وأضافت: بمجرد تسجيل الدخول إلى تطبيقات الاشتراك الخاصة بك، تعرض لك Entertainment Space المحتوى الخاص بك في مكان واحد ومصممة خصيصًا لك، وإذا كنت ترغب في مشاركة جهازك اللوحي، فيمكن لكل فرد في العائلة أن يكون لديه حسابه المخصص.

ويبدو قسم المشاهدة بشكل أساسي مثل تجربة Google TV عبر كروم كاست، لكن تم تقليصه لشاشة الحاسب اللوحي.

وتتحكم جوجل في جميع توصيات المحتوى، لكن بالنظر إلى أن مصنعي الأجهزة يمكنهم تحميل التطبيقات سابقًا عبر الأجهزة، فقد يؤثر ذلك في مقاطع الفيديو التي تحظى بالاهتمام حتى تدخل وتخصص خدماتك.

وإذا كنت لا تريد أن تحل Entertainment Space محل كل ما هو موجود حاليًا على يسار شاشتك الرئيسية، فإن القدرة على إيقاف تشغيل الميزة تعتمد كليًا على ما إذا كانت الشركة التي صنعت جهازك اللوحي تسمح بهذا الخيار.

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