تويتر تعزز وجودها في مجال الأغاني والموسيقى

أعلنت منصة تويتر عن قائمة طويلة جدًا من صفقات محتوى الفيديو المباشر وعند الطلب في حدث المحتوى الرقمي NewFronts.

ويؤدي أحد مشاريع الشراكة الأكثر بروزًا إلى ظهور مخطط Billboard من الأنواع التي تدعمها وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعرض Billboard Hot Trending المدعوم من تويتر الأغاني والموسيقى الشائعة عبر المنصة ويحتوي على فيديو ومحتوى تحريري.

وبالنظر إلى أنه يمكن للمستخدمين إنشاء ضجة حول أي أغنية، فإن القائمة قد تحتوي على مسارات جديدة وكلاسيكيات تم إصدارها منذ عقود.

ويتم تحديث المخطط كل 24 ساعة لمواكبة المحادثات السائدة عبر تويتر ولإعطاء المستخدمين سببًا لمواصلة التحقق منه.

وتقول الشركة: إنه يمكن للشركات الارتباط بالرسم البياني من خلال تنسيقات الإعلانات المبتكرة الموجودة عبر تويتر و Billboard.

ويمكن للمعلنين التوافق مع أهم الاتجاهات في الموسيقى والموضوعات الأكثر شهرة، ويمكن لهذا الرسم البياني أن يساعد المعلنين على المشاركة.

وكشفت تويتر أيضًا عن تعاونها مع Genius لتوسيع نطاق جمهور Verified، حيث ​يسمح حساب Genius الذي تم التحقق منه للفنانين والكتاب والمنتجين والمبدعين عمومًا بمشاركة عملياتهم الإبداعية مع مجتمع المعجبين الأكثر تفاعلًا في الموسيقى.

وفي الوقت نفسه، تعرض شراكتها مع Refinery29 المحتوى للنساء السود واللاتينيات، وتطلق شبكة Tastemade أيضًا امتيازين جديدين للطعام عبر تويتر، أحدهما يضع محترفي الطهي تحت الطلب عبر المنصة.

وعندما يتعلق الأمر بالمحتوى المرتبط بالرياضة والألعاب، فقد وسعت تويتر علاقتها الحالية مع MLB لتشمل صفقة لمدة عامين لإنتاج محتوى مباشر حول الأحداث المهمة.

وتعرض تويتر أيضًا برامج NBC الأصلية عبر المنصة مباشرة من طوكيو لتغطية أولمبياد طوكيو القادمة.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة صفقات مع NHL و WNBA و Riot Games و NBCUniversal News.

وتهدف كل هذه الشراكات إلى إعطاء محتوى فيديو المنصة دفعة حيث تتخذ خطوات لتجاوز مجرد التغريدات وتغيير كيفية استخدام الأشخاص لموقع الويب.

وقالت الشركة: تويتر هي موطن للمجتمعات الأكثر حيوية وتنوعًا، والمكان الذي يزدهر فيه المعجبون، ويشعل المحتوى المتميز الذي نتعاون بشأنه مع شركائنا الشغف، ويسمح للمسوقين بالاستفادة من خلال أن يكونوا جزءًا مما يحدث.

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