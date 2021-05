يوتيوب تعلن عن مسلسل جديد من بطولة ويل سميث

أعلنت منصة يوتيوب عن قائمة جديدة من مسلسلاتها التي تضم بعض النجوم الكبار، حيث يلعب ويل سميث دور البطولة في مسلسل واقعي من ستة أجزاء حول اللياقة البدنية وإعادة جسده إلى أفضل شكل في حياته.

ويحاول سميث خلال Best Shape of My Life إظهار كيف أصبح لائقًا جسديًا خلال فترة منتصف العمر.

ويعرض المسلسل للمرة الأولى في وقت ما من هذا العام، ويغطي قصة سميث الممتعة والملهمة والمسلية التي يتحدى فيها سميث نفسه لتحسين كل جانب من جوانب لياقته.

كما لدى يوتيوب سلسلة مكونة من أربعة أجزاء توضح ما يحدث وراء الكواليس مع أليشيا كيز أثناء تسجيلها لألبوم جديد.

وتتضمن التشكيلة الجديدة من المسلسلات أيضًا الموسم الثالث من Liza Koshy’s Liza on Demand الذي يركز بشكل خاص على الطهاة والمشاهير والنشطاء والمبدعين الأمريكيين الآسيويين لاستكشاف عالم الصحة العامة.

وهناك أيضًا برنامج خاص جديد يسمى Barbershop Medicine يستكشف تقاطع العرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي نتج عن صندوق YouTubeBlack Voices الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.

وغيّرت منصة يوتيوب منهجها بشكل منتظم تجاه المحتوى الأصلي منذ أن بدأت بإنشاء النسخ الأصلية قبل نحو خمس سنوات.

وكان المحتوى الأصلي قد بدأ كعروض للمشتركين فقط تتمحور حول المبدعين، وتمحوروا حول العروض المدعومة بالإعلانات والتي تضم نجومًا رئيسيًا، مثل كيفن هارت وويل سميث.

وقدمت المنصة حديثًا مزيجًا أكبر، مع كون معظم العروض متاحة إلى حد كبير لأي شخص يزور يوتيوب.

ومع ذلك، فإن الأسماء الكبيرة، مثل ويل سميث، تضمن المشاهدات، وتوفر مصداقية لمنصة يوتيوب وتريح المعلنين الذين قد يكونون قلقين بشأن بعض المحتوى الخاص بالمنصة.

وتم الإعلان عن هذه السلسلة من العروض الأصلية في منتصف عرض تقديمي عبر يوتيوب للمعلنين، حيث كشفت يوتيوب أنها شهدت زيادة بنسبة 25 في المئة في نسبة المشاهدة في الربع الأول.

كما أعطت المعلنين نظرة خاطفة على خططها لجعل منصتها أكثر قابلية للتسوق، وذلك عن طريق تقديمها ميزة تفاعلية جديدة تستهدف المعلنين، تسمى ملحقات العلامة التجارية، التي تسمح للمشاهدين بمعرفة المزيد عن المنتج الذي يرونه عبر الشاشة.

ويحث الشكل الإعلاني الجديد المستخدم على اتخاذ إجراء بشأن الإعلان عبر النقر على خيار “الإرسال إلى الهاتف”، الذي يرسل العرض الترويجي إلى جهاز الهاتف دون مقاطعة تجربة المشاهدة.

