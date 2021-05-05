فيسبوك لديها 7 ملايين مشترك في Workplace

أعلنت شركة فيسبوك أن منصتها التعاونية للمؤسسات Workplace قد وصلت الآن إلى 7 ملايين مشترك مدفوع، مما يشكل زيادة بنسبة 40 في المئة عن رقم شهر مايو الماضي البالغ 5 ملايين مشترك.

وتعد Workplace بمثابة منصة تعاونية عبر الإنترنت تسهل العمل الجماعي والمراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الأخبار، ويمكن للشركات استخدامها كشبكة اجتماعية داخلية للتواصل مع موظفيها.

وتم إطلاق الخدمة في عام 2016، وهي تضم شركات، مثل: سبوتيفاي وستاربكس، من بين عملائها.

وبالرغم من هذه الأرقام، إلا إن الخدمة تتخلف عن أفضل المنافسين، حيث أعلنت مايكروسوفت في الشهر الماضي أن منصة مايكروسوفت تيمز تضم الآن أكثر من 145 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة أكثر من 93 في المئة بالمقارنة مع رقم 75 مليون في شهر أبريل 2020.

ولم تعد Slack تفصل أرقام المستخدمين، لكنها أعلنت عن تسجيل 12 مليون مستخدم نشط يوميًا في شهر سبتمبر 2019، وهي آخر مرة أبلغت فيها عن هذه الإحصائية.

وزاد عدد عملاء Slack الذين يدفعون بنسبة تقارب 42 في المئة من 110 آلاف عميل في شهر مارس 2020 إلى 156 ألف عميل في شهر مارس 2021.

ولم توضح فيسبوك مقدار مساهمة Workplace في إيراداتها، لكن يتم احتساب الخدمة جنبًا إلى جنب مع أجهزة Oculus و Portal تحت تصنيف الأعمال الأخرى في نتائجها المالية.

وخلال الربع الأول من عام 2021، شكلت الأعمال الأخرى نحو 2.8 في المئة من عائدات فيسبوك، ويأتي الباقي من الإعلانات.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في تدوينة: لقد أنشأنا Workplace كإصدار داخلي من فيسبوك لتشغيل شركتنا الخاصة، وكان من المفيد جدًا أننا بدأنا بالسماح للمنظمات الأخرى باستخدامها أيضًا.

فيما قال مدير منتج Workplace: نطمح إلى تقديم برامج تكنولوجيا المعلومات التجارية للمليارات من مستخدمي فيسبوك من خلال إنشاء خدمات تستخدم الميزات نفسها التي يعرفها الأشخاص من تطبيقات فيسبوك للمستهلكين.

وأضاف: لم يتمكن الكثير من الأشخاص من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات سابقًا لأنها كانت معقدة أو مكلفة، ويمكنك الآن وضع أي شخص ضمن Workplace وسيفهم كيفية استخدامها على الفور.

وأعلنت فيسبوك أيضًا عن عدد من الميزات الجديدة القادمة إلى Workplace، ويتضمن ذلك تجربة الأسئلة والأجوبة المباشرة الجديدة، وتكاملًا مع أوفيس 365 وتطبيقات تقويم G Suite من جوجل، ورموز تعبيرية بدرجات ألوان بشرة مختلفة، وميزة تتيح للمستخدمين إظهار الطريقة الصحيحة لنطق أسمائهم لزملائهم.

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