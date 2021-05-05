صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادة CISSP في أمن نظم المعلومات مع خصم 97%

- الدورة التدريبية للتأهل لشهادة CISSP في أمن نظم المعلومات The CISSP Cybersecurity Certification Deep Dive Course.
- عدد الدروس: 167.
- المدة: 81 ساعة.
- يعتبر مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) من أكثر المجالات نموًا في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز السادس في قائمة المجالات التقنية الأكثر طلبًا للوظائف منذ عام 2010، ولكن زيادة الطلب والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها، حيث تعتبر الشهادات ضرورية أيضًا لصعود السلم الوظيفي.
- تُعتبر مؤسسة (ISC2) غير الربحية واحدة من أقوى المؤسسات المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني في العالم، حيث تهتم بتقديم التدريب والشهادات المتخصصة المعتمدة عالميًا في هذا المجال، وجميع الشهادات التي تقدمها مُعترف بها دوليًا، وتُعد معيارًا عالميًا للتميز.
- ستساعدك هذه الدورة التدريبية على التأهل لاجتياز اختبارات شهادة (CISSP) من المرة الأولى، وهي تعتبر واحدة من أقوى الشهادات في سوق تكنولوجيا المعلومات في عام 2020، كما تعتبر معيارًا لقياس خبرتك ومدى معرفتك في مجال أمن المعلومات الذي يحظى بسوق واسع للعمل ومتزايد بشكل سريع في الآونة الأخيرة.
- تعني شهادة (CISSP) أن تصبح مهندسًا معتمدًا في أمن نظم المعلومات، ويُثبت الحصولُ عليها خبرتَك في موضوعات أمنية متعددة، وأن لديك ما يلزم من مهارات لتصميم أفضل برنامج للأمن الإلكتروني في فئته وتنفيذه وإدارته بشكل فعّال.
- يقوم اختبار شهادة (CISSP) بتقييم خبرتك عبر ثمانية مجالات أمان، منها: أمن الأنظمة وإدارة المخاطر، و(أمن الأصول) Asset Security، وأمن الاتصالات والشبكات، وكذلك حماية المواقع وطرق التشفير الآمن للمعلومات والبيانات والتحكم في بروتوكولات الوصول، وتطوير برمجيات الأمن المختلفة واختبارها. وتتيح لك هذه الدورة التدريبية التي تزيد مدتها عن 81 ساعة من المحتوى التعرف على هذه المجالات، وإتقانها لاجتياز الاختبار بسهولة.
- وقت الوصول إلى المحتوى: عام واحد.
- مستوى الخبرة المطلوب: متقدم.
- الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
595 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 19 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
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