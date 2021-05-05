سيارة بنتلي الكهربائية الأولى عبارة عن سيارة دفع رباعي

عندما تطلق شركة بنتلي Bentley أول نموذج كهربائي بالكامل بحلول منتصف العقد، ستكون عبارة عن سيارة دفع رباعي، وذلك وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي أدريان هولمارك.

وقال المدير التنفيذي لمجلة Car Magazine: إذا لم تكن موجودًا في سيارات الدفع الرباعي، فأنت لست في أي مكان، مضيفًا أن 2025 هو الوقت المناسب لنا.

وبالنظر إلى نجاح بنتايجا Bentayga، فإن بنتلي تريد الاستفادة من هذا النجاح عبر التوجه أولاً إلى سيارات الكروس أوفر أو سيارات الدفع الرباعي.

ولم يقدم هولمارك الكثير من التفاصيل حول السيارة، لكنه قال: إن بنتلي تخطط لبنائها بالاعتماد على منصة مشروع أرتميس Project Artemis من شركة أودي.

وفي عام 2020، أشار ماركوس دويسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أودي، إلى أن المنصة ستكون جاهزة بحلول أوائل عام 2024.

وتشير تعليقات هولمارك إلى أن بنتلي ستكون واحدة من أولى العلامات التجارية تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن للاستفادة من المنصة.

وقال هولمارك: كان علينا الدخول في الهندسة إلى حد كبير بعد الانتهاء من المنصات بالنسبة لسياراتنا الحالية، لكن الاختلاف الآن مع Project Artemis هو أننا موجودون هناك في البداية، ونساعد في تحديد المنصة، ونحن لا نقودها، بل نستفيد منها.

وفي غضون ذلك، يتوقع المستهلكون الأثرياء رؤية المزيد من السيارات الكهربائية بشكل جزئي ضمن تشكيلة سيارات بنتلي.

وفي العام الماضي، أعلنت الشركة أنها تطلق إصدارات إضافية لجميع موديلاتها بحلول عام 2023، حيث ستكون جميع سياراتها إما كهربائية بالكامل أو هجينة بحلول عام 2026.

وقال هولمارك: نتطلع إلى الكهرباء، وسيكون لدينا تآزر أوثق مع أودي، لكننا نواصل علاقاتنا القوية مع كلتا العلامتين التجاريتين أودي وبورش، ونرى ذلك كفرصة، وليس مخاطرة، ونحن بحاجة إلى إيجاد أفضل طريقة لتسريع الدخول في مجال السيارات الكهربائية.

ومن المفترض أن تصل التكنولوجيا المستقلة من المستوى 2 المتقدم مع هذه منصة Project Artemis، إلى جانب وجود العديد من التحسينات الأخرى التي تم إجراؤها حتى تتجاوز ما هو ممكن حاليًا مع منصة PPE، التي تدعم كلاً من Taycan و E-Tron GT.

ولا يزال هدف عام 2025 بعيدًا، ومن المتوقع من الآن وحتى ذلك الحين رؤية المزيد من الكهرباء الجزئية لمجموعة بنتلي على شكل مركبات هجينة مماثلة لسيارة Bentayga Hybrid قبل أن يحدث التحول الكامل المجدول للمركبة الكهربائية بحلول عام 2030.

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