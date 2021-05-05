سناب شات يطرح الوضع الداكن عبر iOS

بعد ما يقرب من عامين من إصدار أنظمة iOS 13 و iPadOS 13، التي تضمنت الوضع الداكن الأصلي المدمج على مستوى النظام، طرح سناب شات Snapchat، أحد أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم، سمة الوضع الداكن لمستخدمي iOS.

وبدأ سناب شات باختبار سمة الوضع الداكن عبر التطبيق أواخر العام الماضي مع مجموعة صغيرة من مستخدمي iOS.

وتقول شركة سناب: إنها تجلب اعتبارًا من هذا الأسبوع الوضع الداكن لأكثر من 90 في المئة من قاعدة مستخدمي iOS، مما يوفر لملايين المستخدمين الوصول إلى واجهة التطبيق الأقل إجهادًا للعين.

ويقدم سناب شات ثلاثة أنواع مختلفة من أوضاع المظهر لمستخدمي iOS للاختيار من بينها، حيث يحافظ الوضع الأول على السمة الداكنة للتطبيق بغض النظر عن سمة نظام iOS الافتراضية.

بينما يحافظ الوضع الثاني على السمة الفاتحة للتطبيق، ويتطابق الوضع الثالث مع إعداد iOS.

ويمكن لمستخدمي سناب شات تجربة الوضع الداكن الجديد الآن عبر الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق سناب شات وتشغيله.

اضغط على صورة حسابك في الجزء العلوي الأيسر.

اضغط على زر الإعدادات في أعلى اليمين

حدد المظهر

حدد إما نظام المطابقة Match System، أو الفاتح دائمًا Always Light أو الداكن دائمًا Always Dark.

وإذا كنت تستخدم جهاز أندرويد، فإن شركة سناب أوضحت أن الوضع الداكن يتم طرحه في الأسابيع والأشهر القادمة.

وفي الوقت الحالي، إذا كان لديك جهاز آيفون، فاستغل الوضع الداكن الجديد الذي يجعل التجربة بأكملها أفضل من نواح كثيرة، خاصةً أثناء الدردشة مع شخص ما والخلفية البيضاء تسبب إجهاد عينيك.

وحصدت شركة سناب فوائد إنشاء تطبيق سناب شات لنظام أندرويد بكامل الإمكانات، حيث أعلنت الشركة في تقرير أرباحها أن قاعدة مستخدميها تستخدم في الغالب نظام أندرويد بدلاً من iOS.

وأظهر التقرير مدى شعبية التطبيق لمستخدمي أندرويد، حيث تستمر قاعدة مستخدمي أندرويد الإجمالية في النمو.

وخلال الربع الأول من عام 2021، وصل عدد مستخدمي سناب شات إلى 280 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة قدرها 22 في المئة على أساس سنوي.

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