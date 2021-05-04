سوني تدمج دردشة Discord في منصات PlayStation

أعلنت شركة سوني أنها دخلت في شراكة مع خدمة الدردشة Discord وأنها تدمج الخدمة في شبكة PlayStation Network في أوائل العام المقبل.

ويمكن لمستخدمي بلاي ستيشن PlayStation قريبًا الحصول على طريقة أخرى للتواصل مع بعضهم بعضًا.

وقال الرئيس التنفيذي ومدير الترفيه التفاعلي من سوني: نبحث في بلاي ستيشن PlayStation باستمرار عن طرق جديدة لتمكين اللاعبين في جميع أنحاء العالم من التواصل مع بعضهم بعضًا، وتكوين صداقات ومجتمعات جديدة، ومشاركة التجارب الممتعة والذكريات الدائمة.

وأضاف: هدفنا هو تقريب تجربتي Discord وبلاي ستيشن PlayStation معًا عبر المنصة والأجهزة المحمولة بدءًا من أوائل العام المقبل، مما يسمح للأصدقاء والمجموعات والمجتمعات بالاستمتاع والتواصل بسهولة أكبر أثناء ممارسة الألعاب معًا

وما تزال التفاصيل حول ما يترتب على ذلك ضئيلة، وإعلان سوني يقول فقط: إن الشركتين تعملان بجد لربط Discord بتجربتك الاجتماعية والألعاب عبر PlayStation Network.

ولم يتم الإعلان عن ما هو قادم، وهل يعني ذلك الوصول الكامل لتطبيق Discord إلى منصات بلاي ستيشن PlayStation أو أن يكون تكامل محدود أكثر، مثل ربط حسابات PSN و Discord للدردشة بسهولة أكبر مع الأصدقاء خارج المنصة.

وكجزء من الشراكة الجديدة، تستثمر سوني أيضًا مبلغًا غير محدد من المال في Discord كجزء من جولة الاستثمار Series H كمستثمر أقلية.

وتعد Discord واحدة من أكبر المجتمعات عبر الإنترنت، خاصة لعشاق الألعاب، حيث تضم أكثر من 140 مليون مستخدم نشط اعتبارًا من شهر ديسمبر 2020.

وبحسب ما ورد كانت الشركة تجري محادثات للاستحواذ عليها بواسطة شركة مايكروسوفت في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، لكن يبدو أن هذه المحادثات انتهت، وقررت Discord البقاء كشركة مستقلة بدلاً من ذلك.

وبحسب ما ورد، كانت خدمة الدردشة تجري مناقشات مع شركات أخرى، مثل: أمازون و Epic Games، لكن يبدو أنها أنهت جميع محادثات الاستحواذ، على الأقل في الوقت الحالي.

وتخطط Discord للتركيز على توسيع الأعمال كشركة مستقلة وبناء منصة الدردشة وجني الأموال من قاعدة مستخدميها التي نمت بسرعة خلال الوباء، كما إنها تفكر في طرح عام أولي، لكنه ليس وشيكًا.

ومن المفترض أن يظهر خلال الأشهر المقبلة المزيد من المعلومات حول كيفية عمل سوني لدمج Discord في منتجات بلاي ستيشن PlayStation الخاصة بها.

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