هناك العديد من أنواع لغات البرمجة المتوفرة في السوق. كل هذه الأنواع المختلفة من لغات البرمجة لها وظائف وتخصصات خاصة بها. اعتمادًا على وظائف وقدرات هذه اللغات، يتم تصنيفها إلى أنواع مختلفة. في هذه المقالة، سأناقش أنواعًا مختلفة من لغات البرمجة التي ستساعدك على فهم المصداقية وأسلوب البرمجة لكل لغة من لغات البرمجة المختلفة هذه.

هناك الكثير من لغات البرمجة، لكن القليل جدًا منها يقبله المبرمجون للاستفادة منها في حياتهم المهنية في البرمجة. كما نعلم أن لغات البرمجة تستخدم أساسًا للتحكم في أداء الجهاز أو الكمبيوتر. حاليًا ، لدى المبرمجين العديد من الخيارات لتحديد لغة البرمجة، وتختلف قدرة كل لغة وتنفيذها تمامًا عن الأخرى، لذلك من المهم فهم وظائف كل لغة قبل اختيارها لحياتك المهنية. لذلك، توفر لك هذه المقالة معلومات شاملة حول أنواع مختلفة من لغات البرمجة، ووظائف هذه اللغات والاختلافات بين اللغات بطريقة أكثر إفادة.

ماهي لغات البرمجة؟

فيما يلي بعض التصنيفات و الأنواع الأساسية للغات البرمجة

Procedural-Oriented Language (3GL) أو اللغات الإجرائية