هناك العديد من أنواع لغات البرمجة المتوفرة في السوق. كل هذه الأنواع المختلفة من لغات البرمجة لها وظائف وتخصصات خاصة بها. اعتمادًا على وظائف وقدرات هذه اللغات، يتم تصنيفها إلى أنواع مختلفة. في هذه المقالة، سأناقش أنواعًا مختلفة من لغات البرمجة التي ستساعدك على فهم المصداقية وأسلوب البرمجة لكل لغة من لغات البرمجة المختلفة هذه.
هناك الكثير من لغات البرمجة، لكن القليل جدًا منها يقبله المبرمجون للاستفادة منها في حياتهم المهنية في البرمجة. كما نعلم أن لغات البرمجة تستخدم أساسًا للتحكم في أداء الجهاز أو الكمبيوتر. حاليًا ، لدى المبرمجين العديد من الخيارات لتحديد لغة البرمجة، وتختلف قدرة كل لغة وتنفيذها تمامًا عن الأخرى، لذلك من المهم فهم وظائف كل لغة قبل اختيارها لحياتك المهنية. لذلك، توفر لك هذه المقالة معلومات شاملة حول أنواع مختلفة من لغات البرمجة، ووظائف هذه اللغات والاختلافات بين اللغات بطريقة أكثر إفادة.
فيما يلي بعض التصنيفات و الأنواع الأساسية للغات البرمجة
Procedural-Oriented Language (3GL) أو اللغات الإجرائية
تنفذ هذه البرمجة سلسلة من العبارات التي تؤدي إلى نتيجة. عادةً ما يستخدم هذا النوع من البرمجة حلقات ثقيلة ومتغيرات متعددة وبعض العناصر الأخرى، وهذا أيضًا فرق كبير بين اللغات الإجرائية والوظيفية. يمكن للوظائف الإجرائية إدارة المتغيرات، بخلاف القيمة المرتجعة لهذه الوظائف. على سبيل المثال، طباعة المعلومات. في هذه اللغات، تتم كتابة تعليمات البرنامج بالترتيب أو في اتجاه محدد حيث يجب تنفيذها لحل بعض المشكلات. هذا يعني أن تعليمات البرنامج مهمة جدًا في اللغات الإجرائية المنحى.
أو اللغات المنطقية Logic Programming Language
تسمح لغات البرمجة المنطقية للمبرمجين بإنشاء عبارات تعريفية والسماح للجهاز سابقًا بالتركيز على نتائج العبارات. يمكن القول أن هذه اللغة لن تخبر الآلة أن تفعل شيئًا ولكن تستخدم الهوامش فيما يجب أن تفكر في القيام به.التعامل مع لغات البرمجة المنطقية يكون أسهل في لغة البرمجة C. في الواقع ، تتضمن العديد من اللغات ميزات وأفكارًا من العديد من المجالات، والتي تدعم فقط زيادة التطبيق العملي لهذا النوع من اللغات. ومع ذلك ، هناك العديد من لغات البرمجة غير المناسبة لأنواع اللغات الأخرى.
Object-Oriented Programming
تعامل لغة البرمجة هذه البيانات كمجموعة من الكائنات التي تحتوي على بعض البيانات الداخلية والأجزاء الخارجية من تلك البيانات. تهدف هذه البرمجة إلى التفكير في المشكلة من خلال تقسيمها إلى مجموعة كائنات تقدم حلولاً يمكن استخدامها لحل مشكلة معينة. المبادئ الرئيسية للغة هذه هي التغليف الذي ينص على أن كل شيء يتطلبه الكائن يجب أن يكون داخل كائن.
Problem-Oriented Language (4GL) أو اللغة الموجهة لحل المشكلات
يقال إن اللغة الموجهة لحل المشكلات هي لغة برمجة تدير الهياكل وخاصة هياكل البيانات التي تتكرر في بعض خصائص قياس فئة المشاكل، مثل الحساب العلمي أو معالجة البيانات التجارية. تُظهر الهياكل الموجهة نحو الآلة للهيكل الميكانيكي الداخلي. يسمح للمستخدمين بتحديد النتيجة ، دون مناقشة جميع التفاصيل حول التلاعب بالبيانات لإنتاج النتائج. يقال إن هذه اللغة واحدة هي خطوة واحدة للأمام من لغة البرمجة الشيئية. تتضمن هذه اللغات لغة استعلام قاعدة البيانات وهي نموذجية موجهة نحو النتائج.
أو البرمجة النصيّة Scripting Programming Language
غالبًا ما تكون لغات البرمجة النصية إجرائية ويشتمل معظمها على بعض عناصر اللغة الموجهة للكائنات ولكن لها فئتها الخاصة لأنها ليست لغات كاملة لدعم تطوير الأنظمة الكبيرة بشكل عام. على سبيل المثال، قد لا يكون لديهم أي فحص لنوع الترجمة. عادة، للبدء ، يحتاج هذا النوع من لغات البرمجة إلى بناء جملة صغير. لغة البرمجة النصية أو البرمجة النصية هي نوع من البرمجة التي توفر إعدادًا خاصًا لوقت التشغيل يعمل على أتمتة تنفيذ المهمة؛ يقال أن هذه هي المهام التي يتم تنفيذها بالتناوب واحدة تلو الأخرى بواسطة عامل بشري. بدلاً من أن يتم تجميعها، يتم تفسير لغات البرمجة بشكل متكرر. تشمل البيئات التي يمكن حوسبتها عبر البرمجة النصية صفحات الويب داخل مستعرض الويب وتطبيقات البرامج والأنظمة المضمنة واستخدام أنظمة التشغيل والعديد من الألعاب الأخرى أيضًا.
أو البرمجة الوظيفية Functional Programming
عادةً ما تستخدم البرمجة الوظيفية لتخزين البيانات. يركز هذا النوع من لغة البرمجة أيضًا على قيم إرجاع الوظائف، وهناك أيضًا بعض الآثار الجانبية. وتوصي بعدم تشجيع حالة التخزين بقوة. على سبيل المثال، يُقال أن البرمجة الوظيفية هي لغة مفيدة ونقية.
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