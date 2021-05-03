ياهو تعود إلى الواجهة من جديد

وافقت شركة فيريزون Verizon على صفقة لبيع وحدتها الإعلامية فيريزون ميديا Verizon Media المتضمنة ياهو و AOL لشركة الاستثمار Apollo Global Management مقابل 5 مليارات دولار.

وتحتفظ فيريزون بحصة 10 في المئة في الشركة الجديدة، التي يُطلق عليها بموجب المالك الجديد اسم ياهو.

وكانت Verizon Media نتيجة العديد من عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة الاتصالات العملاقة في محاولة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الإعلان عبر الإنترنت.

واشترت Verizon Media في عام 2015 شركة AOL – التي تمتلك العديد من المواقع الإخبارية، مثل: Engadget و HuffPost و TechCrunch و Autoblog – مقابل 4.4 مليارات دولار، ومن ثم استحوذت على ياهو في عام 2017 في صفقة بقيمة 4.48 مليارات دولار.

وكانت فيريزون تهدف من خلال عمليات الاستحواذ هذه للوصول بكفاءة أكبر إلى جماهير كبيرة والتنافس مع جوجل وفيسبوك على عائدات الإعلانات الرقمية.

وبعد الاستحواذ على ياهو، التي كانت في يوم من الأيام من بين أكبر وأقوى شركات الإنترنت، أنشأت فيريزون قسمًا جديدًا باسم Oath لجمع الشركات الإعلامية والإعلانية.

وبحلول نهاية عام 2018، قامت شركة فيريزون بتسريح أكثر من 40 ألف موظف في شركة Oath، وشطبت أكثر من نصف قيمة القسم وقتلت اسم Oath لصالح اسم Verizon Media.

وفي السنوات التي تلت ذلك، اندمجت Verizon Media إلى حد كبير بعلامة ياهو التجارية علنًا، مع الاستمرار في تبسيط عملياتها.

وبدأ القسم بإظهار نمو الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 10.4 في المئة في الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مدعومة بزيادة بنسبة 26 في المئة في عائدات الإعلانات.

ووافقت فيريزون على بيع HuffPost إلى BuzzFeed في أواخر عام 2020، واكتملت الصفقة في أوائل عام 2021، كما باعت Tumblr و Flickr و Moviefone.

ومن غير الواضح سبب رغبة Apollo Global Management في عقد هذه الصفقة، لكن الدافع الأكثر ترجيحًا وراء الصفقة هو أصول تكنولوجيا الإعلانات في Verizon Media، جنبًا إلى جنب مع أنشطة ياهو المختلفة، مثل البريد الإلكتروني والرياضة والبيانات المالية.

وقالت Apollo Global Management: إننا نؤمن بآفاق نمو ياهو وقيادتها للنمو في الوسائط الرقمية وتكنولوجيا الإعلان ومنصات الإنترنت للمستهلكين، مضيفة أن لديها سجل حافل من الاستثمار في شركات التكنولوجيا والإعلام، وتتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة لمساعدة ياهو على الاستمرار في الازدهار.

وتقول شركة Verizon Media: إنها تجذب ما يقرب من 900 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم عبر علاماتها التجارية، التي تشمل Yahoo News و Yahoo Finance و Yahoo Sports و Yahoo Entertainment و AOL و TechCrunch و Engadget و Ryot و Rivals و Makers و Autoblog و Flurry.

مواضيع تهم القارئ





