فيسبوك تستخدم إشعارات iOS من أجل إقناعك بالتتبع

تواصل شركة فيسبوك حملتها ضد تحديثات خصوصية iOS 14 من شركة آبل، مضيفة إشعارًا داخل تطبيق iOS الخاص بها يخبر المستخدمين أن المعلومات التي تجمعها من التطبيقات والمواقع الأخرى يمكن أن تساعد في الحفاظ على الاستخدام المجاني للمنصة.

وشوهدت رسالة مماثلة عبر تطبيق إنستاجرام لنظام التشغيل iOS، حيث إن فيسبوك هي الشركة الأم لشركة إنستاجرام.

وتشير الشركة إلى الإشعارات على أنها شاشات تعليمية، وقالت: إنها قدمت مزيدًا من التفاصيل حول كيفية استخدامها للبيانات للإعلانات المخصصة، وذلك وفقًا لتدوينة دان ليفي، نائب رئيس فيسبوك للإعلانات ومنتجات الأعمال.

ويقول الإشعار: يتطلب هذا الإصدار من iOS منا أن نطلب الإذن لتتبع بعض البيانات من هذه الأجهزة لتحسين إعلاناتك، ويمكنك معرفة كيفية تقييد استخدام هذه المعلومات إذا لم تقم بتشغيل الخيار عبر هذا الجهاز.

وأضاف: نحن نستخدم المعلومات الواردة حول نشاطك من تطبيقات ومواقع ويب أخرى من أجل عرض إعلانات أكثر تخصيصًا لك والمساعدة في الحفاظ استخدام فيسبوك بشكل مجاني ودعم الشركات التي تعتمد على الإعلانات للوصول إلى عملائها.

وتتطلب متطلبات الاشتراك الجديدة في أحدث إصدارات iOS 14، بما في ذلك iOS 14.5، من المطورين الحصول على موافقة صريحة من مالكي الأجهزة للسماح بمشاركة معرف المعلنين IDFA وجمعه عبر التطبيقات.

وبموجب سياسة آبل الجديدة، لا يزال مطورو التطبيقات قادرين على استخدام المعلومات الأخرى التي يوفرها المستخدم للإعلان المستهدف، حتى إذا اختار المستخدم عدم السماح للتطبيق بتتبعها، لكن لا يمكن مشاركة هذه المعلومات مع شركة أخرى لتتبع الإعلانات.

وإذا حاول المطورون الالتفاف على متطلبات الاشتراك، أو حاولوا استبدال IDFA بجزء آخر من معلومات التعريف، مثل عنوان البريد الإلكتروني، فيتم اعتبار هذا التطبيق مخالفًا لمتطلبات الاشتراك، وتنطبق القواعد أيضًا على تطبيقات آبل الخاصة.

وكانت فيسبوك من أشد المنتقدين لتحديثات خصوصية iOS 14، بحجة أن تغييرات الخصوصية قد تضر الشركات الصغيرة التي قد تعتمد على شبكتها الإعلانية للوصول إلى العملاء.

وفي تصريحات للصحافة وفي إعلانات الصحف، قالت فيسبوك: إن آبل تشجع نماذج أعمال جديدة للتطبيقات بحيث تعتمد بشكل أقل على الإعلانات وأكثر على الاشتراكات، مما قد يمنح آبل حسمًا.

لكن يبدو أن تكتيك الحفاظ على الاستخدام المجاني لمنصات فيسبوك وإنستاجرام يتعارض مع شعار الشركة الذي يشير إلى إنها كانت مجانية وتظل مجانية دائمًا.

وأزالت الشركة هذا الشعار من صفحتها الرئيسية في عام 2019، ولم يستبعد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إصدارًا مدفوعًا من المنصة عندما أدلى بشهادته أمام الكونجرس في عام 2018، حيث قال: ستكون هناك دائمًا نسخة مجانية من فيسبوك.

وهاجم زوكربيرج آبل في شهر يناير، مشيرًا إليها باعتبارها واحدة من أكبر المنافسين لشركة فيسبوك.

وقال زوكربيرج: لدى آبل كل الحافز لاستخدام موقعها المهيمن على منصتها للتدخل في كيفية عمل تطبيقاتنا والتطبيقات الأخرى، وهو ما تفعله بانتظام لتفضيل تطبيقاتها الخاصة، ويؤثر هذا في نمو ملايين الشركات حول العالم، بما في ذلك التغييرات القادمة في نظام التشغيل iOS 14.

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