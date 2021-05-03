إليك برنامج تحسين جودة الصور Movavi Picverse

يجهل معظمنا كيف تعمل السيارة، حيث إن معظم الخطوات في هذه العملية غامضة جدًا بالنسبة إلينا، وبدلاً من ذلك، وتشبه العديد من تطبيقات تحسين جودة الصور مثال السيارة إلى حد كبير، إذ إنها مليئة بالكثير من التعقيدات والخيارات لاستيعاب عمليات الإصلاح التي لا نهاية لها، وذلك بالرغم من إن 95 في المئة من المستخدمين يرغبون في تشغيل السيارة وقيادتها فقط.

وهنا يأتي دور برنامج تحسين جودة الصور للكمبيوتر Movavi Picverse، وهو تطبيق يتفهم ما يريده معظم المستخدمين من برامج تحرير الصور، مثل عناصر تحكم البديهية والعمليات البسيطة التي تسمح بالإصلاحات الأساسية والتعديلات الشائعة ببضع نقرات سريعة.

وتم تصميم Movavi Picverse للاستخدام من المصورين من أي مستوى مهارة، وبعد تشغيل تمهيدي سريع، يمكن للمستخدمين استخدامه بسرعة والتعامل مع المهام الأساسية، مثل: الاقتصاص أو تغيير الحجم على الفور تقريبًا.

وهناك أيضًا برامج تعليمية سهلة المتابعة خطوة بخطوة لتوجيه المبتدئين عبر بعض العمليات الأكثر استخدامًا لتحويلهم إلى مستخدمين ذوي خبرة في أي وقت من الأوقات.

وحتى إذا كنت ترغب في إجراء بعض التعديلات الدقيقة على صورة ما، يمكن لبرنامج تحسين جودة الصور هذا القيام بالكثير من ذلك من أجلك، ويضم عددًا قليلاً من الميزات التي يقودها الذكاء الاصطناعي لجعل هذه المهام المتقدمة أساسية وبسيطة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الألوان أو التباين في الصورة في ثوانٍ، إلى جانب إمكانية إزالة عناصر الخلفية التي لا تريدها بذكاء تلقائيًا.

ويمكن أن يساعد أيضًا في استعادة الصور القديمة، وإخفاء التلف الناتج عن تقدم العمر بشكل حدسي، مثل: التجاعيد أو الخدوش أو البقع، مع تقليل ضوضاء الصورة لجعلها تبدو حديثة مثل يوم التقاطها.

وحتى إذا لم يكن بإمكان Movavi Picverse القيام بالعمل الذي تريده تلقائيًا بمفرده، فإنه قابل للتزويد بالعشرات من الفلاتر والتأثيرات الإضافية التي يمكن أن تساعدك بشكل أساسي على إتمام ما تريده بنفسك بالحد الأدنى من الوقت والجهد.

وتم تصميم Movavi Picverse لكل من مستخدمي ويندوز وماك، ويمكنه مساعدة المبتدئين والخبراء على حد سواء في إنتاج صور بجودة احترافية، لكن دون الحاجة إلى إتقان العشرات من إعدادات وعمليات التطبيق المختلفة للقيام بذلك.

ويمكنك الحصول على اشتراك مدى الحياة في حزمة Movavi لتحرير الفيديو والصور مع خصم يصل إلى 78 في المئة عبر صفقة اليوم من البوابة العربية للأخبار التقنية.

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