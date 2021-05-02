مايكروسوفت تخطط لتقليل عمولة متجر إكس بوكس

تخطط شركة مايكروسوفت لتقليل عمولة متجر إكس بوكس Xbox إلى 12 في المئة فقط، وذلك وفقًا لوثائق سرية تم تقديمها في قضية Epic Games ضد آبل.

وتوضح عملاقة البرمجيات تفاصيل رسوم المتجر والتغييرات في مستند من شهر يناير، حيث يسرد أيضًا التخفيض بنسبة 12 في المئة لألعاب الحاسب الذي أعلنت عنه في نهاية شهر أبريل.

وفي حين أن معظم الأجزاء المهمة من المستند تم تنقيحها، تكشف إحدى الصفحات أن مايكروسوفت تريد أيضًا تقليل عمولة المتجر البالغة 30 في المئة على جانب منصات إكس بوكس Xbox.

ويكشف الجدول أن جميع الألعاب تنتقل إلى 88/12 في CY21، مما يعني أن مايكروسوفت تخطط لخفض كبير في عمولة متجر إكس بوكس خلال فترة ما في عام 2021.

وبينما أعلنت Microsoft عن تخفيض عمولة متجر ألعاب أجهزة الحاسب، التي تم إدراجها أيضًا في الجدول نفسه، فقد التزمت الشركة الصمت بشأن خطط إكس بوكس.

ويعد تقليل العمولة إلى 12 في المئة مهمًا، لا سيما لأن شركات مايكروسوفت وسوني ونينتندو تحصل حاليًا على 30 في المائة من مبيعات الألعاب الرقمية.

وقال متحدث باسم الشركة حول هذه المستندات: ليس لدينا أي خطط لتغيير حصة الإيرادات لألعاب المنصة في الوقت الحالي.

ويشير هذا إلى أن هذه الخطط إما قد فشلت، أو تغيرت بشكل كبير منذ شهر يناير، أو أن الشركة ليست مستعدة للإعلان عن أي تغييرات حتى الآن.

وفي كلتا الحالتين، من الواضح أن عملاقة البرمجيات تخطط لهذا التغيير، وتريد خفض عمولة إكس بوكس بطريقة ما.

وتكشف الوثائق أيضًا أن هناك اقتراح قيد النظر حاليًا لاعتماد 88/12 كحصة عامة في عائدات ألعاب الحاسب لجميع الألعاب في مقابل منح حقوق البث لشركة مايكروسوفت.

وتخطط الشركة لتقليل حصتها من عائدات ألعاب الحاسب إلى 12 في المئة في شهر أغسطس، لكن ليس من الواضح ما إذا كان بند حقوق البث لا يزال مدرجًا.

ويعني بند حقوق البث أنه يتعين على المطورين التأكد من توفر الألعاب عبر xCloud من أجل الحصول على خفض الإيرادات المذكور.

وأصبحت حقوق الألعاب السحابية، ولا سيما Xbox Game Pass، ساحة معركة ناشئة من أجل الحقوق الحصرية للمنصة في العديد من العقود حديثًا.

وتعرضت شركة إنفيديا لمعارضة من الناشرين والمطورين بعد نشر بعض الألعاب عبر خدمتها للألعاب السحابية GeForce Now دون إذن.

وتؤدي أي تغييرات في رسوم متجر إكس بوكس مقابل حقوق البث إلى الضغط على سوني ونينتندو و Valve وحتى آبل.





