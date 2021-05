فيسبوك تستحوذ على لعبة الواقع الافتراضي Onward

حصل قسم Oculus في شركة فيسبوك على مطور ألعاب واقع افتراضي شهر آخر، حيث أعلنت الشركة أنها استحوذت على Downpour Interactive، وهو الاستوديو الذي يقف وراء لعبة المحاكاة العسكرية المتعددة اللاعبين Onward.

وقال مايك فيردو، نائب رئيس محتوى الواقع الافتراضي والغامر في فيسبوك: شهدنا نجاحًا كبيرًا مع Onward عبر منصة Oculus لعدة سنوات عبر Rift أولاً و Quest حديثًا.

وأضاف: أن تصبح جزءًا من عائلة Oculus Studios، فإن هذا يمنح Downpour Interactive الفرصة لتنمية مجتمع Onward بدعم كامل من موارد Oculus Studios، ومتابعة مشاريع أخرى في المستقبل.

وأوضح فيردو أن كل فرد من شركة Downpour Interactive ينتقل إلى فريق Oculus Studios، وأكد أيضًا أن Onward تظل مدعومة عبر جميع المنصات التي تتوفر فيها حاليًا: Oculus Rift و Oculus Quest و Steam.

وقال دانتي باكلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Downpour Interactive، في الأسئلة الشائعة عبر موقع الاستوديو: إن خارطة طريق ميزات Onward لم تتغير وإن الاستوديو يخطط لتسريع التطوير بسبب الاستحواذ.

وأشار باكلي إلى أن شركة Downpour Interactive تواصل الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على جميع عمليات التطوير.

وتمثل عملية الاستحواذ هذه الأحدث بالنسبة لشركة فيسبوك من أجل تعزيز استوديوهات Oculus، حيث تربعت لعبة إطلاق النار للواقع الافتراضي المتعددة اللاعبين من منظور الشخص الأول Onward على عرش أكثر ألعاب الواقع الافتراضي مبيعًا في السنوات الأخيرة.

واشترت الشركة مطور استديو Beat Games المطور للعبة Beat Sabre في شهر نوفمبر 2019، واستديو Sanzaru Games المطور للعبة Asgard’s Wrath في شهر فبراير 2020، واستديو Ready at Dawn المطور للعبة Lone Echo في شهر يونيو 2020.

وتأتي الصفقة بعد محاولة الشركة الأخيرة لإنشاء لعبة إطلاق نار طموحة من منظور الشخص الأول من تلقاء نفسها، بالشراكة مع استديو Respawn Entertainment المطور للعبة Apex Legends وصرف الملايين على لعبة Medal of Honor بالواقع الافتراضي التي تم تلقيها بفتور بين المراجعين بعد إصدارها في شهر ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد منفصل، فاز فيلم Colette، وهو فيلم قصير تم عرضه في لعبة Oculus VR Medal of Honor: Above and Beyond، بجائزة الأوسكار لهذا العام لأفضل فيلم وثائقي عن المواضيع القصيرة.

ويعتبر الفيلم من تقديم Oculus Studios و Respawn Entertainment من شركة Electronic Arts، وتم الحصول عليه لاحقًا ونشره بواسطة صحيفة الجارديان البريطانية، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها مشروع صناعة ألعاب الفيديو بجائزة الأوسكار.