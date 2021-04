لغات البرمجة…صفقة اليوم احترف C و #C و ++C مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف لغات البرمجة C ــ Complete C Family Programming Bundle.

عدد الدورات: 6. عدد الدروس: 177. المدة: 43 ساعة.

تعتبر لغة البرمجة C هي أساس كل لغات البرمجة الموجودة حاليًا، فهي مثالية لتطوير البرامج الثابتة، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، كما تُعد خيارًا شائعًا لتطوير أنظمة التشغيل، وبرامج تشغيل (الأنظمة المدمجة) Embedded System.

احتلت لغة (سي) C المركز الأول في قائمة أكثر لغات البرمجة شيوعًا، متفوقة على لغة (جافا) Java لأول مرة منذ عام 2015، وفقًا لتقرير مؤشر مجتمع البرمجة (TIOBE) لشهر أغسطس 2020، كما جاءت لغة (سي بلس بلس) ++C في المركز الرابع، واحتلت لغة (سي شارب) #C المركز الخامس، حيث اكتسبت لغات البرمجة C و ++C و #C شعبية أكبر خلال أزمة فيروس كورونا؛ لأنها تُستخدم في تطوير برامج الأجهزة الطبية.

بالإضافة إلى تطوير أنظمة التشغيل، وبرامج تشغيل الأجهزة، تُستخدم لغات البرمجة C في العديد من المشاريع، مثل: تطوير التطبيقات ومواقع الويب، وبرامج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وكذلك تطوير الألعاب، لذلك يمكن لاحتراف هذه اللغات أن يفتح أمامك مجموعة كبيرة من الخيارات الوظيفية الجديدة.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف لغات البرمجة C و #C و ++C ابتداءً من الأساسيات التي تشمل كيفية عمل المتغيرات، وجُمل الإدخال والإخراج، وأنواع البيانات وكيفية استخدامها، حتى تصل إلى تطوير تطبيقات قوية.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية حول لغة البرمجة #C وكيفية استخدامها مع إطار (NET.) من مايكروسوفت لتطوير التطبيقات. كما ستتعرف على (البرمجة غير المتزامنة) asynchronous programming، وهي تقنية مهمة تسمح للمطورين ببناء تطبيقات مرنة وذات استجابة عالية عند الاستخدام.

وتضم دورة كاملة حول لغة (C)، وكيفية استخدام مكتباتها في التعرف على أنواع البيانات، وبناء الخوارزميات العامة وهياكل البيانات، وكذلك كيفية كتابة برنامج عالي الأداء يستخدم الذاكرة بكفاءة.

وهناك دورة أخرى حول لغة (++C) وكيفية كتابة البرامج بها، كما ستتعلم كيفية استخدام (البرمجة الكائنية التوجُّه) Object-oriented programming معها لبناء قواعد البيانات.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1800 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

فيما يلي أسماء دورات لغات البرمجة التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

C#: C Sharp Comprehensive Course

C# Programming: Intermediate

C# Programming: Beyond Intermediate

C# Programming: Advanced Optimization Techniques

C Programming Course

Comprehensive C++ Training

