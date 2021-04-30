فيسبوك تكشف عن كيفية جني الأموال من واتساب

منذ أن دفعت شركة فيسبوك مبلغًا ضخمًا قدره 19 مليار دولار لشراء واتساب في عام 2014، تساءل المستثمرون عن كيفية الاستفادة من عملية الاستحواذ، خاصة بعد تراجع الشركة عن خطة مثيرة للجدل لبيع الإعلانات عبر التطبيق.

وقدمت الشركة حديثًا بعض التفاصيل حول كيفية استخدامها واتساب لزيادة مبيعات الإعلانات عبر منصاتها الأخرى، فيسبوك وإنستاجرام.

وتمكنت الشركات التي تستخدم واتساب للتواصل مع العملاء وإجراء المعاملات منذ عام 2017 من شراء إعلانات عبر فيسبوك وإنستاجرام تتضمن زرًا يسمح للمستخدمين بالتبديل إلى واتساب وبدء محادثة مع هذا النشاط التجاري.

وهناك الآن مليون شركة تستخدم مثل هذه الإعلانات.

كما إنها تطلق ميزة جديدة، حيث يمكن للأنشطة التجارية البدء بإنشاء مثل هذه الإعلانات مباشرةً من تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business، وهو ما لم يكن ممكنًا سابقًا، مما يجعل عملية شراء الإعلانات أكثر سلاسة.

وتستفيد الميزة الجديدة من قائمة واتساب للأعمال، وهي عبارة عن واجهات أو قائمة افتراضية في الحساب الخاص بالنشاط التجاري حيث يمكن للعملاء مشاهدة العروض.

ويمكن للأنشطة التجارية الآن تحديد عنصر من القائمة وتحويله بسرعة إلى إعلان عبر فيسبوك أو إنستاجرام باستخدام زر يوجه المشاهدين إلى الحساب ضمن واتساب.

وكان يجب في السابق على أصحاب النشاط التجاري الذهاب إلى فيسبوك أو إنستاجرام لبدء عملية شراء الإعلانات.

وقالت فيسبوك: لا تتعلق التجارة عبر الإنترنت بالنسبة للكثير من الناس بالمواقع الإلكترونية والمتاجر، بل تتعلق أكثر بالرسائل، والخطوة التالية هي تسهيل تبني الشركات لكل هذه الخدمات ومنحهم الأدوات التي يمكنها التعامل مع الرسائل وعلاقات العملاء.

وتتيح الميزة الجديدة لأصحاب الأنشطة التجارية البدء في إنشاء إعلانات “انقر للذهاب إلى واتساب” التي يتم تشغيلها عبر فيسبوك وإنستاجرام مباشرة من تطبيق واتساب للأعمال.

وتمثل الميزة الجديدة علامة على أن فيسبوك تؤكد التزامها بخطة عدم السماح بالإعلانات مباشرة عبر واتساب، ومن المرجح بدلاً من ذلك أن تأتي الإيرادات المستقبلية للتطبيق من العروض، مثل: المدفوعات والتجارة الإلكترونية.

وأثناء تطويرها لنماذج الأعمال الجديدة هذه، فإن فيسبوك تستخدم واتساب لتعزيز أعمالها الإعلانية الأساسية.

وليس من الواضح مدى تأثيرها، حيث لم تكشف الشركة عن مبيعات إعلانات “انقر للذهاب إلى واتساب”، وتشكل المليون شركة التي تستخدمها جزءًا صغيرًا من إجمالي مستخدمي واتساب البالغ عددهم 50 مليونًا.





