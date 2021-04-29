صفقة اليوم..مساحة 20 تيرابايت تخزين السحابي مع خصم 97%

اشترك مدى الحياة في منصة (Degoo) واحصل على سعة 20 تيرابايت للتخزين السحابي The Degoo Premium Backup Plan: Lifetime 10TB Cloud Storage (2-Pack).

يتخوف الكثيرون من استخدام خدمات التخزين السحابي التي لا تدعم مستوى أمان مناسب، نظرًا إلى وجود الكثير من التهديدات الأمنية وخروقات البيانات على الإنترنت، ولكن منصة (Degoo) تتميز بدعمها العديد من البروتوكولات وتقنيات التشفير لحماية بياناتك وملفاتك حتى أثناء المشاركة.

يتيح لك الاشتراك في هذه الحزمة الحصول على اشتراكين مدى الحياة في منصة (Degoo) يتيح لك كل واحد منهما الحصول على مساحة 10 تيرابايت للتخزين السحابي، مما يعني أن المساحة النهائية ستكون 20 تيرابايت، مما يتيح لك حفظ الملفات وإدارتها ومشاركتها بسهولة فائقة دون القلق بشأن السعة التخزينية لفترة طويلة جدًا.

وهذه مساحة تخزينية أكبر بكثير مما تحصل عليه في خدمات: Dropbox و OneDrive و Google Drive مجتمعة. يمكنك تخزين كل شيء تقريبًا من جميع أجهزتك في هذه الخطة، وسيظل لديك الكثير من المساحة المتبقية.

هل تعلم أن مساحة 10 تيرابايت فقط تكفي لنحو 2.5 مليون صورة عالية الدقة أو مليوني أغنية، أو ما يقرب من 5000 ساعة من مقاطع الفيديو العالية الدقة. وبذلك يمكن لأي شخص تقريبًا الاعتماد على هذه المساحة التخزينية لفترة طويلة جدًا.

تدعم المنصة (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-end encryption، وتشفير البيانات يعتمد على تقنية (Zero-Knowledge Encryption)؛ مما يعني أن الشركة نفسها لا يمكنها الوصول إلى بياناتك.

وإذا كنت شخصًا ينسى تحديث النسخة الاحتياطية، فإن منصة (Degoo) تقدم ميزة التحديثات التلقائية للنسخة الاحتياطية، التي تكتشف أي تغييرات حدثت في الملفات وتقوم بالنسخ الاحتياطي تلقائيًا.

تدعم المنصة ميزة أخرى مهمة تُسمى (Top Secret) تعمل على تشفير ملفاتك المخزنة في خوادمها عن طريق مفتاح مستمد من كلمة المرور الخاصة بك التي لا يعرفها أحد سواك، حيث يتم تشفير بياناتك إلى أجزاء، وتنتشر بين خوادم الشركة الموجودة في بلدان مختلفة تمامًا.

تدعم المنصة عمليات النقل العالية السرعة، وميزة المصادقة الثنائية 2FA، لتأمين تسجيل الدخول إلى حسابك.

توفر (Degoo) تطبيقات لنظامي التشغيل أندرويد، و iOS؛ وكذلك إصدارًا للحواسيب يمكن استخدامه في جميع أنظمة التشغيل: ويندوز، وماك أوإس، ولينكس Linux.

إذا كان لديك هاتف هواوي لا تقلق فتطبيق (Degoo) متاح أيضًا في متجر هواوي الجديد (AppGallery).

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: غير محدود.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية (iOS و Android).

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 7200 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 159 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

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