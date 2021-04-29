سوني تطلق منصة PS5 في الصين قبل إكس بوكس

أطلقت شركة سوني رسميًا منصة PS5 في الصين اليوم الخميس، ويتم بيع الإصدار ذو القرص الليزري بسعر 3899 يوان (602 دولار) بينما يبلغ سعر الإصدار الرقمي 3099 يوان.

وتُطرح منصة شركة سوني للبيع في 15 مايو في الصين مع بدء الطلبات الأولية في 29 أبريل.

ولم تكن الإصدارات الرسمية لمنصة الألعاب في الصين ممكنة إلا منذ عام 2014، بعد رفع حظر دام 14 عامًا على هذه المنتجات.

وأدى الحظر إلى جعل أجهزة الحاسب الشخصية، والهواتف المحمولة الآن، هي الأشكال السائدة للألعاب بين المستهلكين الصينيين.

وتعني قوانين الرقابة الصارمة وعمليات الموافقة الطويلة أيضًا أن صانعي المنصات لديهم مهمة أكثر صرامة تتمثل في إصدار منتجاتهم رسميًا في الصين.

وبينما تم إطلاق PS5 على مستوى العالم في شهر نوفمبر 2020، إلا إنها لم تصل إلى السوق الصينية إلا بعد أشهر.

وقد أدى ذلك إلى ما يسمى بالسوق الرمادية، حيث يستورد البائعون في كثير من الأحيان المنصات من هونج كونج واليابان ويبيعونها عبر مواقع التجارة الإلكترونية الصينية بسعر مرتفع.

وكان الطلب على PS5 مرتفعًا في الصين منذ إطلاقها خارج البلاد في شهر نوفمبر 2020، وكان على لاعبي ألعاب المنصة في الصين الذين لا يستطيعون الانتظار دفع ما يقرب من ضعف سعر التجزئة إذا أرادوا استيراد منصة من الخارج، ويرجع إلى نقص المنتج وارتفاع الطلب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتحتاج الألعاب أيضًا إلى المرور عبر الرقابة الصينية، ويعني هذا أن بعض الألعاب قد لا يتم إصدارها في الصين إذا أزعجت حساسيات بكين.

وقالت سوني: إن PS5 تُطلق بثلاث ألعاب – Sackboy و Ratchet and Clank و Genshin Impact – وهذه الأخيرة هي لعبة ذات شعبية كبيرة من مطور صيني.

وتقدم شركة تصنيع ألعاب صينية أخرى تسمى Ultizero Games لعبة Lost Soul Aside إلى PS5.

ومن المفترض أن تشق المزيد من الألعاب من المطورين الصينيين طريقها إلى المنصة، بالإضافة إلى ألعاب سوني الأصلية أيضًا.

ويمكن لمشتركي PlayStation Plus الصينيين أيضًا لعب 12 لعبة PS4 كجزء من الاشتراك.

وأطلقت نينتندو جهاز Nintendo Switch في عام 2019 بالعمل مع شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت لجلب الجهاز إلى السوق.

وقالت تينسنت في شهر يناير: إن نينتندو شحنت مليون جهاز Nintendo Switch في الصين.

وتواجه PS5 منافسة من Nintendo Switch في الصين، حيث ساعدت الطبيعة الهجينة لجهاز Nintendo Switch وميزات الألعاب الاجتماعية والبرامج العالية الجودة في النجاح ضمن الصين.

ولم يتم طرح Xbox Series X و Xbox Series S من مايكروسوفت في الصين بعد، وحصلت مايكروسوفت على موافقات السلامة لإصدار أجهزتها في الصين في نهاية العام الماضي، لكن الشركة لم تذكر متى تطلق أجهزتها في الصين.





