سامسونج تشهد ارتفاعًا في أرباح الرقاقات

قالت شركة سامسونج اليوم الخميس: إنها تتوقع ارتفاع أرباح الرقاقات في الربع الثاني حيث يسعى العملاء لتأمين الكميات اللازمة وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات، الذي من المحتمل أن يؤثر في إنتاج الأجهزة وأرباح الأجهزة المحمولة في الربع نفسه.

وأوضحت سامسونج، التي سجلت أعلى أرباح تشغيلية في الربع الأول في ثلاث سنوات، أنها تتوقع تحسن أرباح شرائح الذاكرة بشكل ملحوظ في الربع الثاني، حيث تتحسن ظروف السوق على خلفية الطلب القوي على الخوادم.

ومن المرجح أن تنخفض الأرباح والمبيعات في أعمال الهاتف المحمول بعد الربع الأول القوي، بسبب مشكلات الإمداد لبعض المكونات وانخفاض مبيعات الهواتف الذكية الرئيسية، حسبما قالت الشركة.

وأشارت الشركة الكبرى عالميًا لصناعة رقاقات الذاكرة إلى أنها تشهد بعض الاضطرابات في الإنتاج فيما يتعلق بمجموعة معينة من المنتجات والشاشات بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات.

وتحاول الشركة زيادة الإنتاج، ومن المتوقع تخصيص هذه الزيادة للعملاء الذين يحتاجون إلى شرائح متقدمة، مثل: كوالكوم وإنفيديا، ومعالجات الهاتف المحمول من سامسونج.

وقالت سامسونج: إن مصنعها للرقاقات في أوستن بولاية تكساس استأنف الإنتاج الكامل بعد الإغلاق بسبب العاصفة الشتوية في الربع الأول، مما تسبب بأضرار بين 300 و 400 مليار وون.

ويستمر نظام LSI Business التابع للشركة، الذي يصمم شرائح منطقية، مثل المعالجات المحمولة، في التأثر على الأرجح بهذا الاضطراب هذا الربع.

وتخطط سامسونج لتوسيع استخدامها للمصانع الخارجية وكذلك العمل مع مصانعها لتأمين الطاقة الإنتاجية، مشيرة إلى أن النقص العالمي في الرقاقات قد يستمر في النصف الثاني من العام.

وحذرت شركة آبل يوم أمس الأربعاء من أن نقص الرقاقات قد يكلفها 4 مليارات دولار في الإيرادات في الربع الثالث من السنة المالية.

وقالت سامسونج: إنه من المتوقع أن تستمر أسعار رقاقات DRAM، التي تستخدم على نطاق واسع في الحواسيب المحمولة وأجهزة الحوسبة الأخرى، في الارتفاع خلال النصف الثاني من هذا العام.

وبالنسبة لرقاقات NAND التي تخدم سوق تخزين البيانات، فإنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على تطبيقات معينة العرض.

ويحفز اتجاه البقاء في المنزل وتوسع 5G الأجهزة والخوادم لاحتواء المزيد من الرقاقات ومعالجة المزيد من البيانات، مع توقع ارتفاع أسعار شرائح DRAM بنسبة 18 في المئة في الربع الحالي مقابل الربع الأول.

وجاءت توقعات سامسونج في الوقت الذي قفزت فيه أرباح التشغيل في الربع الأول بنسبة 46 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 9.4 تريليون وون (8.48 مليارات دولار) في الربع الأول، وهو أعلى ربح تشغيلي في الربع الأول منذ 2018.

وقفزت الأرباح في أعمال الهاتف المحمول بنسبة 66 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.4 تريليون وون – وهو أعلى ربح في الربع الأول منذ عام 2014 – بقيادة مبيعات سلسلة الهواتف الذكية الرائدة Galaxy S21.

وارتفع صافي أرباح الربع الأول بنسبة 46 في المئة ليصل إلى 7.1 ترليون وون، وزادت الإيرادات بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 65.4 ترليون وون.





