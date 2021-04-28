شركة سامسونج تكشف عن حاسب الألعاب Galaxy Book Odyssey

أعلنت شركة سامسونج اليوم ضمن حدث Galaxy Unpacked عن حاسبها المحمول الجديد Galaxy Book Odyssey المخصص للألعاب، بالتكامل مع بطاقات الرسومات Nvidia GeForce RTX 3050 Ti و Nvidia GeForce RTX 3050.

ويبدأ سعر الحاسب المحمول المخصص للألعاب بقياس 15.6 إنشًا وبدقة 1080 بكسل من 1400 دولار، ويتم شحنه مع معالجات Core i5 أو Core i7 من الجيل الحادي عشر، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت، وما يصل إلى 2 تيرابايت من تخزين SSD.

وتتمثل الإضافة الجديدة الكبيرة هي الاختيار بين وحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce RTX 3050 من Nvidia أو Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

ولم تقدم سامسونج الكثير من التفاصيل حول بطاقات الرسومات Nvidia GeForce RTX 3050 Ti و Nvidia GeForce RTX 3050، ولم تعلن إنفيديا عنها حتى الآن، لذا فإن التفاصيل ضئيلة.

وظهر اسم Nvidia GeForce RTX 3050 Ti في شهر مارس عبر أحد مواقع شركة أسوس، الذي ذكر أنها تتضمن ذاكرة بسعة 4 جيجابايت.

وإلى جانب نظام الترقيم والشاحن بقوة 135 واط، فإن هذا يشير إلى أن هذا أكثر من مجرد حاسب محمول مخصص للألعاب.

ويشتمل Galaxy Book Odyssey أيضًا على كاميرا ويب بدقة 720 بكسل وقارئ بصمات الأصابع المدمج ضمن مفتاح التشغيل ووحدة تخزين microSD قابلة للتوسيع.

ويوجد منفذين USB-C وثلاثة منافذ USB 3.2 ومنفذ HDMI ومنفذ شبكة.

وتقول شركة سامسونج: إن هذا الحاسب المحمول الجديد المخصص للألعاب يأتي أيضًا مزودًا بنظام تبريد مُحسن، الذي يُفترض أنه يساعد في الحفاظ على برودته أثناء ممارسة الألعاب.

ويتوفر Galaxy Book Odyssey من سامسونج باللون الأسود في شهر أغسطس بسعر يبدأ من 1400 دولار.

كما أعلنت سامسونج اليوم عن حواسيب محمولة جديدة خفيفة الوزن من نوع Galaxy Book Pro و Galaxy Book Pro 360 تتضمن شاشات OLED.





