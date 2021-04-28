سبوتيفاي لديها الآن 158 مليون مشترك متميز

أعلنت منصة سبوتيفاي اليوم أنها أضافت 11 مليون مستخدم آخر في الأشهر الثلاثة الماضية، بحيث يصبح لديها 158 مليون مشترك متميز و 356 مليون مستخدم نشط شهريًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير أرباح صدر اليوم.

وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 21 في المئة و 24 في المئة على أساس سنوي، على التوالي، حيث ارتفعت من أرقام 155 مليون مشترك متميز و 345 مليون مستخدم نشط شهريًا في الربع الأخير.

واستمرت خدمة البث في التركيز على البودكاست كطريقة لتحويل المستمعين المجانيين إلى مشتركين متميزين، وكوسيلة لتوليد إيرادات الإعلانات.

وقالت سبوتيفاي: إن الإيرادات المدعومة بالإعلانات فاقت توقعاتها بفضل جهود البث.

وأعلنت المنصة يوم أمس عن إطلاق اشتراكات البودكاست، ومع ذلك، يتم طرحها لشركاء محددين في الوقت الحالي فقط.

وقد ذكرت المنصة أن أصحاب البودكاست لن يضطروا إلى الدفع مقابل الخدمة خلال العامين الأولين، مما يعني أنه من غير المحتمل أن نرى أنها تحقق أي إيرادات إضافية لسبوتيفاي حتى عام 2023.

كما إنها أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن مشغل الموسيقى Car Thing، الذي لم يتم إطلاقه إلا بشكل محدود في الوقت الحالي، والذي تقدمه الشركة حاليًا بدلاً من بيعه.

وتأتي الأرقام الجديدة في أعقاب إعلان المنصة أنها تزيد قريبًا أسعار خطتها العائلية في الولايات المتحدة وخطط Duo و Student و Family في المملكة المتحدة وبعض البلدان الأوروبية.

وتعطي أرقام اليوم سببًا محتملاً للزيادات، حيث انخفض متوسط ​​أرباح المنصة لكل مشترك، وتقول سبوتيفاي: إنها كسبت في المتوسط ​​4.12 يورو (نحو 4.97 دولار) لكل مشترك متميز.

وقالت سبوتيفاي: إنها جمعت دخل تشغيلي قدره 14 مليون يورو (16.8 مليون دولار)، لكنها تتوقع خسارة ما بين 150 إلى 250 مليون يورو (180 مليون دولار – 301 مليون دولار) خلال عام 2021.





