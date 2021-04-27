Latitude 7320 القابل للفصل من دل ينافس Surface Pro

كشفت شركة دل النقاب عن Latitude 7320 القابل للفصل، وهو أحدث أجهزتها ضمن فئة Latitude، الذي يتميز بمظهر أكثر أناقة وعتاد متطور.

وتحيط الحواف الرفيعة بالشاشة التي تأتي بقياس 13.3 إنشًا وبدقة Full HD، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 84 في المئة.

وتقول دل: إن Latitude 7320 القابل للفصل لديه مساحة أصغر وأرق من النماذج السابقة، في حين أن الشاشة لديها سطوع 500 شمعة.

وإلى جانب قارئ بصمات الأصابع، يمكن لميزة ExpressSign-in اكتشاف وجودك باستخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء و Windows Hello لوظائف التنبيه التلقائي والقفل دون لمس.

ويتميز الجهاز الثنائي الوظائف بكاميرا خارجية بدقة 8 ميجابكسل بدقة 1080 بكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مزودة بمعالج الصور من إنتل.

ويوجد زوج من الميكروفونات التي تعمل على إلغاء الضوضاء، وضعتها دل في الجزء العلوي لتقليل ضوضاء الكتابة.

وتقترح دل أن تقنية الصوت الذكي يمكنها تصفية ضوضاء الخلفية والحفاظ على استقرار مستوى الصوت وإعطاء الأولوية للأصوات المفضلة.

ويمكنك اختيار قلم إلكتروني اختياري يقع في الزاوية بين لوحة المفاتيح الجديدة والشاشة، وتقول دل: إنه عندما تضع القلم هناك، يمكنه إعادة الشحن بالكامل في 30 ثانية.

ويمكن لوظيفة ExpressCharge زيادة بطارية Latitude 7320 القابل للفصل من 0 إلى ما يصل إلى 80 في المئة من السعة في ساعة واحدة.

وبالنسبة لخيارات الاتصال، فإن الحاسب يدعم شبكات WiFi 6 و 4G LTE و eSIM.

وفيما يتعلق بالمواصفات الداخلية، فإن الجهاز يتضمن معالج إنتل من الجيل الحادي عشر (حتى Core i7) مع رسومات Iris Xe المدمجة.

ويمكنك الحصول على ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4 SDRAM، ومع ذلك، يتم لحام الذاكرة على اللوحة وهي غير قابلة للترقية.

ويبدأ سعر حاسب Latitude 7320 القابل للفصل من 1549 دولار وهو متاح اليوم.





