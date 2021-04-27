Binance تستعد لإطلاق سوق لرموز NFT في يونيو

كشفت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم Binance اليوم الثلاثاء عن خطط لتقديم سوق خاص بها حيث يمكن للمستخدمين إنشاء وشراء وبيع رموز العملات الرقمية المعروفة باسم NFT.

وتمثل NFT، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، نوعًا من الأصول الرقمية المصممة لتمثيل ملكية العناصر الافتراضية النادرة، التي يمكن أن تكون أي شيء من الأعمال الفنية إلى بطاقات التداول الرياضية.

وارتفع إجمالي مبيعات هذه الرموز إلى أكثر من 2 مليار دولار في الربع الأول، ولا يتضمن هذا الرقم الرقم القياسي البالغ 69 مليون دولار لرموز NFT التي باعها الفنان الرقمي مايك وينكلمان Beeple في شهر مارس.

وأوضحت Binance، وهي أكبر بورصة تشفير في العالم من حيث أحجام التداول: أنه يتم تقسيم المنصة إلى قسمين رئيسيين:

الأحداث المتميزة: يتميز بأعمال مختارة ومعارض راقية.

سوق التداول: يمكن لأي شخص استخدامه لصك رموز جديدة.

وأوضحت Binance أن السوق المتميز يقتطع 10 في المئة من عائدات المزادات الكبرى، ويذهب 90 في المئة إلى الفنانين.

بينما يفرض سوق التداول اليومي 1 في المئة على شكل رسوم معالجة، ويحصل المبدعون باستمرار على حقوق ملكية بنسبة 1 في المئة.

ومن المفترض ظهور أسواق NFT الخاصة بمنصة Binance للمرة الأولى في شهر يونيو، وأطلقت الشركة في الوقت الحالي صفحة تتيح للفنانين الاتصال بالشركة بشأن الشراكات المحتملة.

وقالت مديرة مشروع NFT في Binance: هدفنا هو تزويد أكبر منصة تداول NFT في العالم بأفضل تجربة سك ​​وشراء وتبادل، من خلال الاستفادة من أسرع وأرخص الحلول التي تدعمها البنية التحتية ومجتمع Binance بلوك تشين.

وتمثل هذه الخطوة تحديًا لمنصة العملات المشفرة Gemini التي تدير سوق NFT الخاص بها المسمى Nifty Gateway، الذي استضاف مزادات من أسماء كبيرة، مثل: Eminem و Grimes.

ويجلب مشروع NFT أموالًا جديدة بالنسبة لإيرادات Binance، التي استفادت بشكل كبير من الاهتمام المتزايد بعملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

وارتفعت بيتكوين، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنحو 65000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها انخفضت بنسبة 16 في المئة تقريبًا عن هذا المستوى الآن.





