عينة من كاميرا Pixel 5A تلمح إلى المواصفات

يبدو أن شركة جوجل شاركت عن طريق الخطأ عينة صورة من هاتفها القادم Pixel 5A، مما يزود المستخدمين ببعض التلميحات حول ما يمكن توقعه من الجهاز الذي لم يتم الإعلان عنه بعد.

وظهرت الصورة في ألبوم تم نشره جنبًا إلى جنب مع تدوينة حول تقنية HDR+ Bracketing من جوجل، التي تهدف إلى تقليل الضوضاء في صور HDR.

وذكرت بيانات معيار EXIF ​​لمعظم الصور أنه تم التقاطها بواسطة هواتف Pixel الحالية، بما في ذلك Pixel 5 و Pixel 4A 5G و Pixel 4 و Pixel 4 XL، لكن من بينها صورة واحدة تم التقاطها على ما يبدو باستخدام Pixel 5A.

وأكدت جوجل حديثًا وجود Pixel 5A 5G ردًا على الشائعات التي تفيد بإلغاء الجهاز.

وبخلاف التأكيد على أن الجهاز سيكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة واليابان، فإنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى حول مواصفات الهاتف أو الكاميرات.

وتمت إزالة الصورة المصنفة على أنها قادمة من Pixel 5A منذ ذلك الحين من الألبوم، لكنها قدمت العديد من التفاصيل حول أداء الكاميرا للجهاز القادم.

ويبدو أنه تم التقاطها بعدسة فائقة الاتساع، مما يؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن Pixel 5A يحتوي على عدستين خلفيتين – عدسة رئيسية وعدسة فائقة الاتساع.

ويشابه هذا التكوين ما هو موجود في هاتف Pixel 4A 5G، بينما يحتوي Pixel 4A على كاميرا خلفية واحدة فقط.

وتوضح بيانات معيار EXIF أن الدقة هي 12.2 ميجابكسل، وهي دقة مشابه للصور الملتقطة بهاتف Pixel 5.

وبالرغم من أن المستشعر في الكاميرا الفائقة الاتساع في Pixel 5 يبلغ من الناحية الفنية 16 ميجابكسل، إلا أنه ينتج لقطات بدقة 12.2 ميجابكسل بشكل افتراضي.

وتُظهر بيانات EXIF ​​الخاصة بالهاتف القادم أيضًا أنه يحتوي على فتحة العدسة F/2.2 نفسها مثل Pixel 5.

وبالنظر إلى أنه قد تم إرفاق الصورة ضمن تدوينة حول تقنية HDR+ Bracketing، فمن الواضح أن الجهاز القادم يدعم هذه التقنية.

وبالاقتران مع الشائعات السابقة، يبدو أن Pixel 5A يمكن أن يكون جهازًا مشابهًا جدًا لجهاز العام الماضي Pixel 5.

وتشير التقارير إلى أنه يستخدم معالج Snapdragon 765G نفسه، وله تصميم مشابه مع شاشة من نوع OLED بقياس 6.2 إنشًات مع فتحة للكاميرا الأمامية.

ومن المتوقع أن تكون الجهة الخلفية مصنوعة من البلاستيك بدلاً من الزجاج، ويحتوي الهاتف أيضًا على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر.

ووفقًا لبيانات EXIF ​​الخاصة بالصورة المسربة، فقد جرى التقاطها في شهر أكتوبر الماضي قبل إصدار Pixel 5 مباشرةً.





